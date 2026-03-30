Pendant longtemps, les lunettes connectées ont entretenu une relation un peu bancale avec les porteurs de verres correcteurs. Oui, il était déjà possible d’obtenir certaines Ray-Ban Meta avec des verres à la vue, directement via Meta ou Ray-Ban.

Mais jusqu’ici, cette compatibilité ressemblait davantage à une adaptation qu’à une stratégie pensée d’emblée pour ce public. Or, selon Bloomberg, Meta préparerait justement deux nouveaux modèles conçus cette fois spécifiquement pour les porteurs de lunettes correctrices, avec un lancement qui pourrait intervenir très rapidement.

Ray-Ban Meta : Deux nouvelles paires, avec une ambition plus optique que gadget

D’après Bloomberg, Meta prévoit de lancer deux nouveaux modèles de lunettes Ray-Ban intelligentes destinés aux utilisateurs ayant besoin de correction visuelle, avec des styles de monture rectangulaire et arrondie.

Le point le plus intéressant ne tient pas seulement au design, mais à la distribution : ces modèles seraient vendus via le réseau classique des opticiens et revendeurs en lunettes correctrices, ce qui changerait nettement la logique d’accès au produit.

C’est un vrai glissement stratégique. Jusqu’ici, les Ray-Ban Meta pouvaient déjà être commandées avec prescription, mais dans un cadre encore très lié aux canaux Meta et Ray-Ban eux-mêmes. En basculant vers les circuits traditionnels de l’optique, Meta semble vouloir cesser de traiter la correction visuelle comme une option secondaire, pour en faire un point d’entrée central.

Scriber et Blazer : les nouveaux noms à surveiller

En parallèle, certaines rumeurs ont repéré dans des dépôts FCC deux nouveaux modèles nommés Ray-Ban Meta Scriber et Ray-Ban Meta Blazer. Ces documents les décrivent comme des unités de production, ce qui suggère généralement un lancement proche. Le dépôt indique aussi que Blazer pourrait exister en deux tailles, dont une plus grande, et que les deux modèles conserveraient un boîtier de charge portable.

Les mêmes filings montrent aussi la prise en charge du Wi-Fi 6 sur la bande UNII-4, une nouveauté par rapport aux Ray-Ban Meta actuelles. Cela pourrait améliorer la fiabilité de connexion et les transferts de données, et ouvrir la porte à des usages comme le livestreaming ou des interactions IA plus fluides.

À ce stade, beaucoup manque encore. Ni Bloomberg ni The Verge n’ont détaillé précisément l’architecture des montures, le poids, le système caméra ou l’éventuelle évolution de l’expérience IA embarquée.

Il faut donc éviter d’y voir une refonte complète de la catégorie. Ce que Meta semble préparer, pour l’instant, ressemble plutôt à une maturation commerciale du produit qu’à une révolution matérielle totale.

Le vrai enjeu : toucher enfin le plus grand marché latent

Le point le plus fort de cette fuite n’est peut-être ni le nom des modèles ni le Wi-Fi. C’est l’idée que Meta viserait désormais plus frontalement le public qui porte des lunettes tous les jours. Pour une catégorie comme les lunettes connectées, c’est potentiellement décisif. Car tant que le produit reste pensé d’abord comme une paire “tech” à laquelle on ajoute éventuellement une correction, il reste périphérique. Dès qu’il devient une paire de lunettes que l’on peut faire entrer dans son parcours optique habituel, il change de statut.

C’est probablement là que Meta voit son plus grand réservoir de croissance. Les Ray-Ban Meta actuelles ont déjà rencontré un vrai succès commercial, et Meta comme EssilorLuxottica continuent d’élargir la gamme. Mais, le marché des porteurs de correction reste sans doute la couche la plus évidente à convertir si l’on veut sortir les lunettes connectées du simple cercle des curieux technophiles.

Meta ne cherche plus seulement à vendre des lunettes connectées, mais à les normaliser

Ce que racontent ces nouvelles Ray-Ban, c’est peut-être un changement plus important que l’ajout d’une fonction. Meta semble comprendre que l’avenir des lunettes intelligentes passera moins par leur aspect spectaculaire que par leur intégration naturelle dans les usages existants. Les rendre vraiment compatibles avec le parcours classique de l’optique, chez un détaillant de proximité, avec des tailles et styles adaptés, c’est les rapprocher d’un objet du quotidien plutôt que d’un accessoire futuriste.

En somme, Meta ne réglerait pas seulement un problème de prescription. Il tenterait de lever l’un des derniers freins culturels à l’adoption massive des smart glasses : l’idée qu’elles sont encore des lunettes “en plus”, et non les vôtres.