Galaxy XR : le casque de Samsung arrivera en France, Allemagne et Royaume-Uni en 2026

Après plusieurs années d’attente, Samsung a enfin fait son entrée sur le marché de la réalité étendue (XR) avec son Galaxy XR, lancé en octobre 2025. Pour l’instant, le casque Galaxy XR est uniquement disponible en Corée du Sud et aux États-Unis, mais selon les informations de SamMobile, le géant coréen s’apprête à étendre sa disponibilité à de nouveaux marchés dès 2026.

Galaxy XR : Un déploiement dans quatre nouveaux pays confirmés

D’après les premières fuites, le Galaxy XR sera commercialisé dans au moins quatre nouveaux pays au cours de l’année prochaine : Canada, Allemagne, France et Royaume-Uni.

Cette liste ne serait toutefois pas définitive, Samsung envisageant d’ajouter d’autres marchés au fur et à mesure que la production et la disponibilité des contenus immersifs progresseront.

Plutôt que de viser une sortie mondiale immédiate, Samsung adopte une approche progressive. Le constructeur teste actuellement la réception du Galaxy XR dans ses deux marchés clés avant de l’étendre à d’autres pays stratégiques.

Cette stratégie rappelle celle d’Apple avec le Vision Pro, d’abord lancé uniquement aux États-Unis avant d’être progressivement déployé dans une dizaine de pays. « Samsung veut s’assurer que son écosystème XR soit prêt, avec suffisamment d’applications et d’expériences immersives, avant de se lancer à grande échelle », rapporte SamMobile.

Un positionnement plus accessible que le Vision Pro

Même s’il reste un produit haut de gamme, le Galaxy XR est proposé à 1 799 dollars, soit environ deux fois moins cher que l’Apple Vision Pro vendu 3 699 euros. Cette différence de prix pourrait permettre à Samsung de toucher un public plus large, notamment parmi les professionnels, les développeurs et les early adopters du métavers.

Malgré son potentiel technologique, la réalité étendue reste un segment de niche. L’expérience, souvent immersive mais isolante, peine encore à convaincre le grand public.

Samsung pourrait néanmoins se distinguer en misant sur une intégration plus fluide avec l’écosystème Galaxy (smartphones, tablettes, wearables), une meilleure autonomie et un design plus léger, et un catalogue d’applications plus varié.

Avec le Galaxy XR, Samsung ambitionne de démocratiser la réalité étendue tout en se positionnant comme l’alternative plus accessible au Vision Pro d’Apple. Mais même à un tarif réduit, le Galaxy XR reste un pari risqué : pour conquérir un marché encore sceptique, Samsung devra prouver que son casque n’est pas qu’un gadget futuriste — mais bien une nouvelle façon de travailler, de jouer et de se connecter au monde.