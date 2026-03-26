One UI 9 : Samsung prépare une mise à jour subtile mais ultra-intelligente

À peine One UI 8.5 commence-t-il à s’installer dans l’écosystème Galaxy que Samsung semble déjà préparer la suite. Les premières fuites autour de One UI 9, la future surcouche basée sur Android 17, dessinent une mise à jour moins spectaculaire que méthodique : un peu plus de cohérence visuelle, quelques ajustements d’interface, et une nouveauté particulièrement bien pensée dans l’application Galerie.

Pas de révolution apparente, donc, mais peut-être quelque chose de plus intéressant : un travail sur les détails qui finissent par vraiment compter à l’usage.

One UI 9 : Une interface qui cherche davantage l’unité que la rupture

Selon SammyGuru, l’un des changements visibles concerne la Now Bar, qui adopterait un fond plus sombre et une présentation plus animée pour la lecture musicale.

Le nom du morceau apparaîtrait en haut de la capsule, tandis qu’une animation de type onde vivante s’afficherait dans sa partie basse. Un appui long permettrait aussi d’ouvrir des réglages rapides ou de retirer la bascule correspondante.

Dans le même esprit, certains widgets gagneraient des coins plus carrés. Ce n’est pas une transformation majeure, mais cela suggère que Samsung cherche à uniformiser davantage le langage visuel de One UI.

La Galerie pourrait accueillir la meilleure idée de cette mise à jour

Le changement le plus intéressant semble pourtant venir d’un endroit beaucoup plus prosaïque : la sélection multiple dans la Galerie. Toujours d’après la fuite, One UI 9 introduirait une boîte de sélection visible pendant le choix de plusieurs photos. Chaque image sélectionnée viendrait s’y ajouter, offrant un aperçu immédiat de l’ensemble, avec une capacité qui monterait jusqu’à 15 images.

Sur le papier, c’est presque banal. En pratique, c’est exactement le genre d’amélioration qui peut transformer une action pénible en geste fluide. La sélection de photos reste l’une des tâches les plus malaisées dans beaucoup d’interfaces mobiles : on clique, on perd le fil, on ne sait plus vraiment ce qu’on a retenu. Offrir un récapitulatif clair et persistant des éléments choisis paraît presque évident — ce qui est souvent le signe d’une bonne idée.

Un développement déjà bien avancé, malgré One UI 8.5 encore récent

Le timing peut sembler surprenant, mais il n’est pas incohérent. Le Galaxy S26 a bien été lancé avec One UI 8.5 préinstallé, et plusieurs sources suivaient déjà en mars l’apparition de builds internes de One UI 9 sur les serveurs de test de Samsung. En parallèle, SammyGuru avait déjà publié en février d’autres indices sur One UI 9, notamment autour d’un nouveau look pour les écrans de bienvenue et d’options expérimentales dans Samsung Internet.

Si Samsung suit sa logique récente, One UI 9 pourrait arriver d’abord sur les prochains pliables de la marque. Plusieurs médias spécialisés jugent plausible un lancement avec la future génération Galaxy Z Fold 8/Z Flip 8, comme One UI 8 avait accompagné les pliables de la génération précédente. Cependant, cela reste spéculatif tant que Samsung n’a rien officialisé.

Samsung semble miser sur des micro-améliorations plus intelligentes que démonstratives

Ce que racontent ces premières fuites, c’est peut-être une certaine maturité. One UI 9 ne semble pas vouloir en mettre plein la vue avec une refonte totale. Samsung paraîtrait plutôt travailler sur la texture même de l’expérience : meilleure lisibilité, interface un peu plus homogène, interactions plus propres, gestes du quotidien moins irritants. Et si la boîte de sélection de la Galerie survit jusqu’à la version finale, elle pourrait être l’exemple parfait de cette philosophie.

En somme, One UI 9 ne donne pas encore l’impression d’une grande rupture. Mais parfois, les meilleures mises à jour sont précisément celles qui rendent l’usage plus évident, sans avoir besoin d’en faire un spectacle.