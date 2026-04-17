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Pourquoi le Core Series 3 d’Intel est la meilleure nouvelle pour votre budget ?

Pourquoi le Core Series 3 d'Intel est la meilleure nouvelle pour votre budget ?

Avec ses nouveaux processeurs mobiles Core Series 3, Intel ne cherche pas à impressionner par la puissance brute. L’objectif est ailleurs : moderniser l’entrée de gamme des PC portables en y injectant des briques technologiques jusque-là réservées aux machines premium.

Une stratégie discrète, mais structurante pour le marché.

Une nouvelle base technique pour les PC accessibles

Derrière l’appellation Core Series 3 se cache la plateforme Wildcat Lake, pensée pour remplacer progressivement certaines gammes, comme les Core 100U tout en se positionnant au-dessus des puces ultra-économiques de la série N.

Ces nouvelles puces reprennent des éléments clés des processeurs plus haut de gamme comme les Core Ultra Series 3 :

gravure avancée (héritée de la génération Panther Lake)

architecture hybride (coeurs P + coeurs E)

intégration d’un NPU dédié à l’IA

C’est la première fois que ce niveau d’intégration descend aussi bas dans la gamme Core « classique ».

L’IA devient un standard, même sur les machines abordables

Intel met particulièrement en avant l’arrivée de l’IA sur cette série. Les Core Series 3 embarquent un NPU capable d’atteindre jusqu’à 40 TOPS au niveau plateforme, avec environ 15 à 17 TOPS côté NPU selon les modèles.

Cela permet d’activer des usages concrets :

amélioration des appels vidéo

traitements photo légers

assistants locaux

fonctions Windows AI (Copilot et autres outils à venir)

On reste loin des performances des machines haut de gamme, mais le signal est clair : l’IA n’est plus un luxe, elle devient un standard, même sur les PC à budget maîtrisé.

Des performances en hausse… mais une stratégie d’équilibre

Sur le plan des performances, Intel annonce jusqu’à 47 % de gain en monocoeur, jusqu’à 41 % en multicoeurs, et jusqu’à 2,8× en IA GPU face à des PC de cinq ans. Face à un processeur comme le Core 7 150U, la marque évoque également 2,1× plus de performances en création/productivité et 64 % de consommation en moins.

Mais derrière ces chiffres, la réalité est plus nuancée. Les puces Wildcat Lake font aussi des compromis : cache réduit, seulement 6 lignes PCIe, mémoire single-channel uniquement et absence de technologies comme vPro. Autrement dit, Intel ne cherche pas à écraser le milieu de gamme, mais à proposer une base moderne et efficace pour des usages quotidiens.

Une fiche technique pensée pour l’équilibre

Les configurations restent modestes mais cohérentes :

jusqu’à 2 P-cores Cougar Cove + 4 E-cores Darkmont

GPU intégré Intel Xe Graphics

support LPDDR5X-7467 et DDR5-6400

stockage UFS 3.0 ou SSD PCIe Gen 4

Et surtout, une connectivité étonnamment complète pour ce marché : jusqu’à 2 ports Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. Le tout dans une enveloppe énergétique de 15 à 35 W, clairement optimisée pour l’autonomie.

Intel annonce déjà plus de 70 designs en préparation, avec des partenaires majeurs comme Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI ou Samsung. Les premiers modèles sont disponibles dès le 16 avril 2026 pour le grand public, avec une montée en puissance progressive sur le reste de l’année.

Intel redéfinit l’entrée de gamme sans casser les prix… en théorie

Avec Core Series 3, Intel ne cherche pas à créer une rupture spectaculaire. La vraie ambition est plus subtile : réduire l’écart d’expérience entre un PC à 500 € et un modèle premium.

C’est une stratégie défensive face aux progrès rapides des puces ARM et des Chromebook et offensive pour maintenir la pertinence de l’écosystème x86 sur tous les marchés. Le pari est clair : offrir « juste assez » de modernité — IA, connectivité, autonomie — pour que les PC abordables ne paraissent plus dépassés dès leur sortie.

Reste une inconnue majeure : le prix réel des machines. Car dans un contexte d’inflation matérielle, même une plateforme pensée pour être accessible peut rapidement glisser vers le milieu de gamme.

Si Intel tient sa promesse, ces puces pourraient transformer silencieusement l’expérience des laptops d’entrée de gamme. Sinon, elles resteront une bonne fiche technique… sans réel impact sur le marché.