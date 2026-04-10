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« Follow the white penguin » : Framework prépare un PC portable 100 % Linux ?

« Follow the white penguin » : Framework prépare un PC portable 100 % Linux ?

Framework remet la pression sur le PC modulaire — et cette fois, tous les indices pointent vers Linux. La marque a confirmé un événement « Next Gen » pour le 21 avril 2026 à 13 h 30 ET (19 h 30 en France), tout en publiant un teaser vidéo intitulé « Follow the white penguin ».

Entre l’emblématique pingouin de Linux, le clin d’œil « I use Arch btw » et le défilement de logos comme Ubuntu, Fedora, Arch, CachyOS et Bazzite, le message paraît difficile à rater.

Framework ne dit pas encore ce qu’il annoncera exactement, mais la mise en scène est bien plus directe que d’habitude. Le site officiel se contente d’inviter à suivre le livestream, tandis que l’article de blog associé précise qu’il faut « attendre le 21 » avant de commander, malgré l’ouverture de quatre nouveaux marchés. La marque rend désormais ses produits disponibles en Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse et Singapour, tout en suggérant clairement que quelque chose d’important arrive avant tout achat.

Linux n’est probablement pas un simple décor

Le plus intéressant n’est pas seulement la présence de références Linux, mais leur accumulation. Quand une entreprise glisse un pingouin dans un teaser, cela peut rester un clin d’œil. Quand elle enchaîne mascotte, mêmes communautaires et logos de distributions, cela ressemble davantage à un signal produit.

Tout indique une annonce liée à Linux, qu’il s’agisse d’un partenariat, d’une meilleure prise en charge officielle ou d’une nouvelle machine pensée plus explicitement pour cet écosystème. Cela reste une hypothèse, pas une confirmation.

Un manifeste contre le PC « loué » au cloud

Framework accompagne ce teasing d’un texte presque politique. Dans son article, la marque évoque les tensions sur la mémoire, le stockage et le silicium, consommés à des niveaux « sans précédent » dans une course vers un monde « AI-first ».

Mais surtout, elle affirme vouloir continuer à fabriquer des ordinateurs que l’on peut posséder réellement, au niveau le plus profond : choisir son OS, modifier son matériel, garder ses données et son calcul en local plutôt que les « louer » au cloud. Cette rhétorique va bien au-delà d’un lancement produit classique.

Le contexte renforce la lecture

Cette prise de parole arrive alors que Framework a déjà communiqué à plusieurs reprises sur la volatilité des coûts des composants et sur ses ajustements tarifaires récents. L’article du 6 avril sur les prix mentionne explicitement les variations liées à la mémoire, au stockage et au silicium.

En reliant ce contexte à un discours sur la propriété du calcul personnel, Framework construit un récit très net : dans une industrie fascinée par l’IA centralisée, la marque veut réaffirmer la valeur d’un ordinateur ouvert, réparable et maîtrisable par son utilisateur.

Ce que Framework pourrait chercher à faire

Deux scénarios paraissent les plus crédibles à ce stade. Le premier serait une annonce matérielle accompagnée d’un support Linux beaucoup plus officiel et visible, peut-être avec certaines distributions mises en avant. Le second serait un produit ou un bundle pensé dès l’origine pour les utilisateurs Linux, ce qui serait cohérent avec l’ADN très bidouillable de Framework. Pour l’instant, rien dans les sources officielles ne permet d’aller plus loin sans spéculer.

Framework n’a jamais été un constructeur comme les autres. Mais, ce teaser montre que la société veut peut-être désormais occuper plus frontalement un espace laissé vacant par la plupart des grands OEM : celui d’un PC modulaire, réparable et pleinement compatible avec une informatique plus libre.

Dans un marché saturé de discours sur l’IA embarquée et les services fermés, ce contre-récit peut résonner bien au-delà de la niche Linux.