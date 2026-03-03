Accueil » Voici les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max : 1 To de stockage et une puissance IA multipliée par 4

Outre le nouveau MacBook Air M5, Apple a officialisé les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, propulsés par les puces M5 Pro et M5 Max. Ces deux modèles constituent la première incarnation produit de la Fusion Architecture annoncée le même jour, et représentent selon Apple la mise à jour la plus importante de la gamme Pro depuis plusieurs générations, notamment sur les performances IA en local et la vitesse de stockage.

MacBook Pro M5 Pro : Des performances IA qui changent de catégorie

Le changement le plus significatif de cette génération ne se mesure pas en fréquence CPU, mais en capacité de traitement IA. Grâce à l’intégration d’un Neural Accelerator dans chaque cœur GPU — une architecture héritée du M5 standard et amplifiée ici par la Fusion Architecture — le MacBook Pro M5 Pro affiche jusqu’à 3,9 fois plus de rapidité que le M4 Pro sur le traitement de prompts LLM, et jusqu’à 3,7 fois plus vite sur la génération d’images IA.

Pour les utilisateurs qui font tourner des modèles de langage en local via des outils comme LM Studio, ou qui utilisent des fonctionnalités d’amélioration vidéo IA dans DaVinci Resolve ou Topaz Video, ces gains sont concrets et immédiats.

Le M5 Max pousse ces chiffres encore plus loin : jusqu’à 4 fois plus rapide que le M4 Max sur les LLM, et jusqu’à 3,5 fois sur l’amélioration vidéo IA par rapport à ce même M4 Max. Avec 128 Go de mémoire unifiée disponibles et une bande passante mémoire atteignant 614 Go/s, les workflows les plus intensifs — entraînement de modèles personnalisés, montage 8K, simulations complexes — trouvent ici une plateforme mobile sans équivalent sur le marché.

Le stockage de base enfin à la hauteur

Apple corrige sur cette génération un point qui commençait à peser : le MacBook Pro M5 Pro démarre désormais à 1 To de stockage de base, contre 512 Go pour le M4 Pro. Le M5 Max part quant à lui de 2 To.

Au-delà de la capacité, c’est la vitesse du SSD qui progresse le plus sensiblement : Apple annonce des débits atteignant jusqu’à 14,5 Go/s, soit deux fois plus rapide que la génération précédente en lecture et écriture. Pour les professionnels qui travaillent régulièrement sur des projets vidéo en 4K ou 8K, ou qui chargent des modèles d’IA volumineux, cette évolution a un impact direct sur la fluidité du travail au quotidien.

CPU, GPU et mémoire : les chiffres clés

Le CPU 18 cœurs (6 super cores + 12 performance cores) commun aux deux puces délivre jusqu’à 30 % de performances supplémentaires par rapport au M4 Pro en charge multithreadée.

Sur les tâches graphiques, les gains sont également substantiels : jusqu’à 50 % d’augmentation des performances GPU par rapport au M4 Pro et M4 Max selon les benchmarks Apple, avec une progression de 35 % sur le ray-tracing pour le M5 Pro. Le M5 Pro supporte jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée avec 307 Go/s de bande passante, et le M5 Max monte à 128 Go avec 614 Go/s.

Design, écran et connectique : pas de révolution

Apple ne touche pas au châssis. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces conservent leur design en espace noir et argent, leur écran Liquid Retina XDR avec une luminosité de pointe HDR à 1 600 nits et une option nano-texture, ainsi que leur autonomie annoncée à 24 heures — un chiffre qui reste parmi les plus élevés du marché sur un laptop professionnel. La charge rapide est toujours au rendez-vous : 50 % en 30 minutes avec un adaptateur USB-C de 96 W ou plus.

La connectique reste généreuse avec trois ports Thunderbolt 5, une sortie HDMI compatible 8K, un lecteur SDXC et MagSafe 3. La puce N1 apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, comme sur le MacBook Air M5 annoncé le même jour. La webcam de 12 mégapixels avec Center Stage et Desk View, le système à six haut-parleurs avec Spatial Audio et les micros de qualité studio sont reconduits sans modification notable.

macOS Tahoe : Spotlight, Liquid Glass et Apple Intelligence renforcé

Les nouveaux MacBook Pro tournent sous macOS Tahoe, qui apporte une refonte visuelle autour du concept Liquid Glass, un Spotlight plus puissant permettant d’agir directement depuis la barre de recherche, et des Shortcuts enrichis connectés aux modèles Apple Intelligence.

La traduction en direct (Live Translation) est intégrée dans Messages, FaceTime et l’application Téléphone. Les développeurs peuvent désormais accéder au framework Foundation Models pour intégrer des capacités d’intelligence artificielle directement dans leurs applications, sans passer par le cloud.

Prix et disponibilité

Le MacBook Pro 14 pouces avec M5 Pro démarre à 2 499 euros, le 16 pouces M5 Pro à 2 999 euros. Pour les configurations M5 Max, les tarifs partent de 4 199 euros en 14 pouces et 4 499 euros en 16 pouces. Un MacBook Pro 14 pouces avec puce M5 standard est également proposé à partir de 1 899 euros avec 1 To de stockage de base. Les précommandes ouvrent le 4 mars, avec une disponibilité en boutique à partir du 11 mars.

Ce MacBook Pro M5 Pro/M5 Max est une mise à jour ciblée et cohérente. Apple ne réinvente pas le design, mais fait progresser de façon significative les trois points qui comptent le plus pour ses utilisateurs professionnels cibles : la puissance de calcul IA en local, la vitesse et la capacité de stockage de base, et la bande passante mémoire. Pour les utilisateurs sur M1 Pro ou M1 Max, l’argument de renouvellement est solide. Pour ceux sur M3 ou M4, la réponse dépend de l’intensité des usages IA dans le workflow — c’est désormais là que se joue la différence.