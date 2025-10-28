Fitbit lance son coach IA Gemini : l’assistant conversationnel qui analyse votre santé

Fitbit — propriété de Google — vient de franchir une nouvelle étape dans la santé connectée. La marque déploie cette semaine la version publique de test (Public Preview) de son coach personnel de santé et de forme physique, alimenté par Gemini, l’intelligence artificielle de Google.

Les abonnés Fitbit Premium utilisant Android aux États-Unis peuvent dès à présent essayer ce nouvel assistant (la version iOS arrive bientôt).

Fitbit: Un coach de santé vraiment intelligent

Il ne s’agit pas d’un simple bouton ou d’un nouveau menu : c’est un véritable coach conversationnel, capable de répondre à vos questions, fixer des objectifs et créer des programmes personnalisés.

Vous pouvez lui demander par exemple : « Crée-moi un entraînement de 30 minutes pour le haut du corps que je peux faire dans ma chambre d’hôtel » ou « Pourquoi est-ce que je me sens fatigué ce matin ? ». Le coach peut même vous aider à préparer vos rendez-vous médicaux, en suggérant des questions à poser à votre médecin.

L’objectif est clair : transformer Fitbit en assistant santé personnel, capable d’exploiter vos données de sommeil, d’activité et de bien-être pour générer des analyses et conseils pertinents.

Une préversion encore limitée

Google précise que cette version n’est pas encore complète. Plusieurs fonctionnalités classiques de l’app Fitbit sont absentes pour le moment :

Suivi de santé : pas encore de journal menstruel, de suivi nutritionnel ou d’hydratation.

Scores clés : le score de gestion du stress et le score de forme cardio ne sont pas disponibles.

Réseau social : amis, groupes, classements et badges ont disparu de cette version test.

Pour compenser, Fitbit permet de basculer à tout moment entre la version « Preview » et l’application principale — pratique pour revenir à l’expérience complète sans tout perdre.

Pourquoi c’est une étape majeure ?

C’est la première démonstration concrète de la vision de Google pour l’avenir de Fitbit : une plateforme santé centrée sur l’IA et la personnalisation intelligente.

Contrairement à d’autres solutions comme Whoop ou Oura, ici, tout repose sur Gemini, l’IA la plus avancée de Google. Le potentiel est énorme : analyse approfondie de vos données, recommandations dynamiques et conseils scientifiques en temps réel.

Google insiste sur une approche responsable, sécurisée et fondée sur la recherche médicale. Les premiers testeurs Premium pourront aider à améliorer la précision et la pertinence du coach grâce à leurs retours.

Un aperçu du futur du bien-être numérique

Même si de nombreuses fonctions manquent encore à l’appel, ce n’est pas le but de cette Preview. L’objectif est de faire tester l’avenir dès maintenant : celui d’un assistant de santé personnel, intelligent, contextuel et proactif.

Apple travaillerait d’ailleurs sur une approche similaire avec son application Santé. Et si rien ne remplace un vrai médecin ou un coach sportif, ce type d’IA peut combler le vide entre deux consultations — en donnant des réponses rapides, personnalisées et fondées sur vos données réelles.

Disponibilité

Bêta publique ouverte dès le 28 octobre 2025

Réservée pour l’instant aux abonnés Fitbit Premium sur Android (États-Unis)

Nécessite une Pixel Watch ou un appareil Fitbit compatible

En somme, ce coach Gemini n’est pas encore parfait, mais c’est le premier pas concret vers un Fitbit réellement intelligent. Une évolution qui pourrait bien transformer la manière dont nous comprenons — et améliorons — notre santé au quotidien.