iOS 27 : Apple s'attaque enfin aux bugs de l'écran d'accueil

Apple n’a encore rien officialisé, mais les fuites autour de l’iPhone 18 Pro commencent à gagner en consistance. Cette fois, ce ne sont plus seulement des rendus qui circulent : une photo de pièces supposées liées au bloc photo vient renforcer une palette déjà évoquée par plusieurs sources, avec une idée assez claire de la direction esthétique qu’Apple testerait pour sa gamme Pro 2026.

Une palette plus sombre, avec une vraie vedette : Dark Cherry

Les coloris les plus souvent cités pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont Dark Gray, Dark Cherry et Light Blue, avec une option Silver encore présentée comme possible, mais pas forcément définitivement retenue.

Parmi elles, Dark Cherry semble déjà occuper le rôle de couleur signature. Il s’agirait d’un rouge profond tirant vers le bordeaux, plus proche d’un ton « vin » que d’un rouge vif. C’est un choix intéressant, car Apple semble chercher ici une couleur premium qui attire l’œil sans tomber dans l’effet démonstratif.

La fuite photo renforce la crédibilité du dossier

Le point nouveau, c’est la circulation d’une photo de plaques arrière de module caméra attribuées à l’iPhone 18 Pro. Ce cliché partagé par le leaker Ice Universe montre précisément ces quatre finitions, y compris le silver encore en balance. Ce n’est pas une preuve définitive, mais ce type de composant donne souvent une lecture plus concrète que de simples rendus conceptuels.

Il faut toutefois rester prudent : il ne s’agit pas de châssis complets, encore moins de produits finalisés. On parle ici d’éléments supposés issus de la chaîne de préparation, donc d’un instantané possible du développement, pas d’une confirmation officielle d’Apple. D’ailleurs, la marque n’offre pas toujours quatre couleurs Pro, et qu’une de ces teintes pourrait encore disparaître avant le lancement.

Apple semble vouloir corriger un manque récent

Ce qui rend cette fuite intéressante, c’est aussi ce qu’elle dit de la stratégie couleur d’Apple. Plusieurs reprises notent qu’un vrai noir pourrait encore manquer à l’appel, avec Dark Gray comme alternative la plus proche.

Dans ce contexte, Dark Gray et Dark Cherry apparaissent comme les deux teintes les plus fortes de la sélection : l’une pour retrouver une sobriété quasi noire, l’autre pour apporter une singularité plus éditoriale. C’est typiquement le genre d’équilibre qu’Apple aime construire sur ses modèles premium : une couleur refuge, une couleur signature, une couleur plus consensuelle, comme le bleu clair, et éventuellement un argent classique pour rassurer.

Et l’iPhone Ultra dans tout ça ?

Le contraste avec le futur iPhone pliable est assez parlant. Plusieurs rapports récents autour de l’iPhone Ultra (ou iPhone Fold) évoquent une première génération beaucoup plus sobre, limitée au noir et blanc. Apple réserverait donc les vraies expérimentations chromatiques à ses Pro classiques, pendant que le pliable adopterait un positionnement plus minimaliste et plus prudent pour ses débuts.

C’est cohérent avec une logique de lancement : sur un produit entièrement nouveau, Apple a souvent intérêt à réduire les variables esthétiques pour concentrer l’attention sur la forme, l’usage et la finition. Les iPhone 18 Pro, eux, peuvent se permettre davantage de personnalité visuelle.

Au fond, ce leak ne parle pas seulement de peinture ou de marketing. Il montre qu’Apple continue de traiter la couleur comme un vrai outil de segmentation émotionnelle. Si ces finitions se confirment, l’iPhone 18 Pro pourrait paraître plus désirable sans changer radicalement de silhouette — un point important pour une génération qui, selon plusieurs rumeurs, serait plus dans le raffinement que dans la rupture.

À ce stade, la teinte la plus intrigante reste clairement Dark Cherry. Pas parce qu’elle serait extravagante, mais justement parce qu’elle semble calibrée pour séduire sans surjouer. Très Apple, au fond.