Le 21 avril 2026, Xiaomi ne viendra pas seulement montrer un nouveau produit de plus. Avec la Redmi K Pad 2, la marque semble vouloir installer une idée plus ambitieuse : celle d’une tablette compacte capable de parler aux joueurs, aux utilisateurs intensifs et à ceux qui veulent un format maniable sans renoncer à une fiche technique premium.

Les teasers officiels et une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station dessinent déjà un produit bien plus stratégique qu’il n’en a l’air.

Redmi K Pad 2 : Un format compact, mais clairement pensé pour la performance

Le cœur de la Redmi K Pad 2 serait un écran LCD de 8,8 pouces avec une définition 3K, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un format 16:10, dans la continuité de la génération précédente. Xiaomi a aussi déjà mis en avant une luminosité maximale de 1 100 nits, ainsi qu’un positionnement très orienté jeu, avec une compatibilité annoncée pour du 165 fps sur certains titres et un échantillonnage tactile à 540 Hz.

Sur le papier, cela raconte quelque chose de précis : Redmi ne cherche pas à faire une tablette polyvalente au sens flou du terme, mais un appareil à forte identité. Le choix d’un petit format allié à une dalle très rapide suggère une logique proche du smartphone gaming transposée dans l’univers tablette.

C’est moins une tablette familiale qu’une machine de session longue, de jeu mobile et d’usage intensif.

Dimensity 9500 et refroidissement massif : Redmi veut éviter le piège du compact qui chauffe

Sous le capot, la tablette doit embarquer le MediaTek Dimensity 9500, accompagné d’un large système de refroidissement par chambre à vapeur de 15 300 mm². Xiaomi a aussi confirmé un agencement centré de la puce, présenté comme un moyen d’améliorer la dissipation thermique pendant les longues sessions.

C’est probablement l’élément le plus important de toute la fiche technique. Les petits appareils performants butent souvent sur le même problème : ils promettent beaucoup, puis réduisent la cadence dès que la température grimpe. En insistant autant sur le refroidissement, Redmi montre qu’il a bien identifié ce risque.

Autrement dit, la vraie promesse n’est pas seulement la puissance brute, mais la capacité à la tenir dans le temps.

Autonomie, audio, finitions : une vraie montée en gamme perceptible

La Redmi K Pad 2 est également annoncée avec une batterie de 9 100 mAh et une charge rapide 67 W. Côté multimédia, elle intégrerait des haut-parleurs stéréo symétriques avec un réglage Sound by Bose, ainsi que des moteurs linéaires X-axis doubles pour améliorer le retour haptique. Xiaomi a par ailleurs déjà officialisé une construction métal unibody, avec trois finitions : Deep Black, Spotlight Purple et Space Silver. Le capteur d’empreintes serait placé sur le bouton d’alimentation.

Cette combinaison est assez révélatrice du positionnement visé. Redmi ne se contente pas d’empiler des chiffres de performance ; la marque essaie de construire un objet plus complet, presque plus « console portable premium » que simple tablette Android compacte. Le partenariat audio avec Bose, le soin apporté au châssis et l’accent sur les vibrations vont tous dans le même sens : rendre l’expérience plus dense, plus sensorielle, plus haut de gamme.

Le vrai pari de Xiaomi : créer un segment intermédiaire entre tablette classique et machine gaming

Ce qui rend la Redmi K Pad 2 intéressante, c’est qu’elle semble s’installer dans une zone encore peu occupée. Trop petite pour ressembler à une tablette de salon traditionnelle, mais plus large et plus immersive qu’un smartphone, elle pourrait viser un usage très précis : jeu, streaming, lecture, navigation rapide et productivité légère, sans l’encombrement des grands formats. C’est une proposition qui répond à une demande réelle, celle d’appareils performants mais encore faciles à tenir longtemps en main. Cette partie relève de l’analyse.

Le prix n’a pas encore été officialisé, mais vu la combinaison Dimensity 9500 + écran 165 Hz + batterie 9 100 mAh + châssis métal, la Redmi K Pad 2 devrait logiquement se situer sur une tranche plus premium que les tablettes Redmi classiques.

Xiaomi la dévoilera lors de son événement du 21 avril à 19 h, heure de Chine, aux côtés d’autres produits de l’écosystème Redmi, dont le Redmi K90 Max et les Redmi Buds 8.