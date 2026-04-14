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OPPO Find X9 Ultra : Pourquoi ce smartphone va faire trembler les photographes pro ?

OPPO Find X9 Ultra : Pourquoi ce smartphone va faire trembler les photographes pro ?

OPPO ne fait plus simplement des smartphones premium. Avec le Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Master Set, la marque transforme son flagship en véritable objet de collection, à mi-chemin entre appareil photo professionnel et pièce hommage.

À quelques jours de son lancement officiel le 21 avril, le ton est donné : ici, la photographie n’est pas une fonctionnalité, c’est une identité.

Find X9 Ultra : Une édition collector inspirée du moyen format

Cette édition spéciale du Find X9 Ultra s’inspire directement du Hasselblad X2D 100C Earth Explorer Limited Edition, un appareil photo moyen au format emblématique. OPPO pousse la logique jusqu’au bout en incluant un certificat commémoratif numéroté, transformant le smartphone en objet quasi muséal.

Côté design, trois finitions sont proposées — Earth Tundra, Polar Glacier et Velvet Sand Canyon — avec un module photo circulaire central qui impose immédiatement la vocation du produit : capturer, avant tout.

Une fiche technique solide, mais au service de l’image

Sous le capot, le OPPO Find X9 Ultra coche toutes les cases du segment ultra-premium :

Écran 144 Hz avec technologie de protection oculaire « 1 nit »

Interface ColorOS 16

Capteur d’empreintes ultrasonique

Certifications IP66/IP68/IP69

Mais ici, ces éléments restent presque secondaires. OPPO ne cherche pas seulement la performance brute : il construit une plateforme dédiée à la capture d’image.

Double capteur de 200 mégapixels : l’ambition photographique sans compromis

Le véritable cœur du produit, c’est son système photo. OPPO introduit une architecture rare dans l’industrie : deux capteurs 200 mégapixels.

Configuration caméra :

Principal 200 mégapixels : capteur ultra-large avec +110 % de captation lumineuse

Téléphoto principal 200 mégapixels : surnommé « Night God », +136 % de lumière

Téléphoto secondaire 50 mégapixels : zoom optique 10x (équivalent 230 mm)

Ultra grand-angle 50 mégapixels : +156 % de lumière

Selfie 50 mégapixels : +156 % de pixels

À cela s’ajoutent un Mode Hasselblad Master de nouvelle génération, un système LUMO pour optimiser la capture lumineuse, une Optique Danxia (2e génération) pour une meilleure restitution des couleurs et de la vidéo 8K cinématique.

OPPO joue la carte du « camera phone ultime »

Ce lancement n’est pas anodin. Avec ce Find X9 Ultra, OPPO semble vouloir dépasser le simple statut de « bon photophone » pour entrer dans une catégorie encore floue : celle du smartphone conçu comme un appareil photo principal.

Face à des concurrents comme Xiaomi ou Samsung qui empilent les mégapixels, OPPO change légèrement la narration : moins de marketing autour du zoom pur, plus d’accent sur la lumière, la colorimétrie et l’expérience photo globale.

Le partenariat avec Hasselblad n’est plus seulement cosmétique. Il devient structurel dans la conception même du produit.

Une tendance plus large : la montée du smartphone « outil créatif »

Ce type de produit s’inscrit dans une évolution plus globale du marché : le smartphone devient un outil de création sérieux, capable de rivaliser avec des appareils dédiés dans certains contextes.

Et avec cette édition « Earth Explorer », OPPO ajoute une couche supplémentaire : l’émotion et la collection. Une stratégie qui rappelle celle des montres ou des appareils photo haut de gamme.

Le Find X9 Ultra ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il vise une niche précise : les passionnés d’image prêts à investir dans un smartphone qui dépasse le simple usage quotidien.

Si les promesses sur la captation lumineuse et la colorimétrie se confirment, OPPO pourrait bien signer l’un des photophones les plus ambitieux jamais conçus — et redéfinir, au passage, ce que signifie vraiment « Ultra » en 2026.