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Xiaomi Buds 6 : des écouteurs semi-intra qui visent le milieu de gamme premium

Xiaomi Buds 6 : des écouteurs semi-intra qui visent le milieu de gamme premium

Xiaomi lance ses Xiaomi Buds 6 à l’international après un premier déploiement en Chine. Proposés à 119,99 € en Europe, ces nouveaux écouteurs sans fil s’installent sur un segment très disputé : celui des alternatives abordables mais ambitieuses aux AirPods.

Xiaomi Buds 6 : Un design ouvert, plus léger et moins intrusif

Les Xiaomi Buds 6 adoptent un format semi-intra-auriculaire, sans embouts en silicone. Une approche proche des AirPods classiques, pensée pour les utilisateurs qui privilégient le confort à l’isolation maximale.

Xiaomi affirme avoir affiné l’ergonomie avec une tige 12 % plus fine et une sortie sonore réduite de 11,3 %, afin de limiter la pression dans l’oreille. Chaque écouteur pèse 4,4 grammes, tandis que le boîtier sera disponible en Titane, noir, blanc, et violet.

aptX Lossless, driver 11 mm et réglages Harman

Sur le plan audio, les Ciaomi Buds 6 embarquent un transducteur dynamique triple aimant de 11 mm, associé à un diaphragme plaqué or 24 carats.

Le support du codec Qualcomm aptX Lossless permet une transmission jusqu’à 2,1 Mbps en 24-bit/48 kHz avec les appareils compatibles. Xiaomi ajoute également des profils d’égalisation développés avec l’équipe Harman Golden Ear, ainsi qu’un algorithme adaptatif censé ajuster le rendu sonore selon la forme du conduit auditif.

Les Xiaomi Buds 6 proposent bien une réduction de bruit active, appuyée par trois microphones. Le système vise aussi à améliorer les appels, notamment face au vent jusqu’à 12 m/s.

Mais, le format semi-intra impose une limite physique : sans embouts créant une vraie étanchéité, l’ANC devrait surtout réduire les bruits graves et constants, plutôt que produire une isolation profonde comparable à celle d’écouteurs intra-auriculaires fermés.

Une compatibilité intelligente avec Apple et Google

L’un des choix les plus intéressants concerne la localisation. Les Xiaomi Buds 6 prennent en charge à la fois le réseau Localiser d’Apple et Find Hub de Google, ce qui les rend particulièrement pratiques pour les utilisateurs naviguant entre plusieurs écosystèmes.

Xiaomi ajoute aussi une fonction d’enregistrement audio autonome : un triple tap sur le boîtier permet de lancer un enregistrement de conversation ou d’appel, même lorsque le couvercle est fermé.

Une proposition solide dans un marché saturé

Côté autonomie, Xiaomi annonce jusqu’à 6 heures d’écoute par charge, et 35 heures au total avec le boîtier. Les écouteurs sont certifiés IP54 contre la poussière et les éclaboussures, et prennent en charge le Bluetooth multipoint pour se connecter à deux appareils simultanément.

Avec les Buds 6, Xiaomi ne cherche pas seulement à cocher les cases techniques. La marque tente de proposer des écouteurs ouverts plus raffinés, mieux intégrés aux grands écosystèmes mobiles et suffisamment complets pour exister face aux références d’Apple, Samsung ou Nothing.