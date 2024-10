DJI Air 3S : Le drone polyvalent avec double capteur et LiDAR frontal

Comme attendu, DJI lance le Air 3S, un drone de nouvelle génération doté de capacités de prise de vue avancées. Présenté comme « le drone polyvalent idéal pour la photographie de voyage« , le Air 3S s’adresse également aux professionnels et aux amateurs exigeants en quête de qualité d’image exceptionnelle.

Le Air 3S est donc le nouveau drone de milieu de gamme de DJI qui s’appuie sur le Air 3 sur quelques points notables. Il offre notamment une meilleure qualité d’image, en particulier en cas de faible luminosité, ainsi qu’un système d’évitement des obstacles nocturnes pour s’assurer que le drone rentre à la maison en toute sécurité. C’est prometteur !

« Le DJI Air 3S élève notre gamme Air à de nouveaux sommets en offrant des fonctionnalités professionnelles telles que deux caméras principales et une détection d’obstacles omnidirectionnelle, tout en conservant son poids léger de seulement 724 g pour une liberté et une flexibilité illimitées », a déclaré Ferdinand Wolf, Directeur Expérience Produits chez DJI. « Le DJI Air 3S est le drone idéal pour la photographie de voyage, capturant tous vos moments spéciaux pendant vos vacances tout en offrant sécurité et protection lors des opérations nocturnes ».

Le Air 3S est équipé d’un système à double capteur : un grand-angle de 24 mm avec un capteur CMOS 1 pouce de 50 mégapixels et un téléobjectif moyen de 70 mm avec un capteur CMOS 1/1,3 pouce de 48 mégapixels et un zoom optique 3x. Chaque caméra offre une plage dynamique de 14 diaphragmes et prend en charge un nouveau mode de prise de vue panoramique libre.

La qualité vidéo surpasse celle du DJI Mavic 3 Pro grâce à une sensibilité ISO maximale de 12 800, disponible lors de l’enregistrement en 10 bits H.265. Un algorithme de compression amélioré réduit l’espace de stockage nécessaire pour les vidéos haute résolution jusqu’à 30 %. Le Air 3S propose également un mode couleur D-Log M 10 bits pour un contrôle professionnel des couleurs en post-production.

DJI Air 3S, premier drone de DJI avec LiDAR frontal

Le Air 3S est le premier drone DJI à intégrer un LiDAR frontal, qui améliore la détection des obstacles la nuit. Il est également équipé de capteurs TOF orientés vers le bas et d’un système de vision omnidirectionnelle. Naturellement, le tout nouveau drone DJI est doté de nombreuses options de prise de vue intelligentes, notamment ActiveTrack 360 pour suivre automatiquement les sujets.

Le Air 3S offre une autonomie de vol maximale de 45 minutes, une transmission vidéo sans fil 10 bits et 42 Go de stockage interne, et d’une extension microSD pour vous permettre de capturer toutes les séquences recueillies au cours d’une durée de vol. Selon DJI, la taille des fichiers est réduite de plus de 30 % par rapport au Air 3. Les fichiers peuvent ensuite être transférés sans fil sur votre téléphone sans même allumer le drone, ou via un câble USB-C sur votre ordinateur portable.

Les utilisateurs qui préfèrent contrôler le Air 3S avec une télécommande dédiée peuvent acheter la RC 2 ou la RC-N3 séparément ou dans le cadre d’un pack Fly More Combo.

Disponibilité et prix

Le DJI Air 3S est disponible à la commande sur le site de DJI et auprès des partenaires revendeurs agréés, avec une expédition à partir d’aujourd’hui dans les configurations suivantes :

Le DJI Air 3S RC-N3 est vendu au prix de 1099 € et permet aux pilotes de vérifier le flux en direct et l’état du vol en utilisant leur smartphone.

et permet aux pilotes de vérifier le flux en direct et l’état du vol en utilisant leur smartphone. Le bundle Fly more DJI Air 3S (DJI RC-N3) est vendu au prix de 1399 € et comprend la radiocommande DJI RC-N3, un jeu de filtres ND, deux batteries supplémentaires, une station de recharge de batterie, un sac à bandoulière et plus encore.

Le bundle Fly More DJI Air 3S (DJI RC 2) est vendu au prix de 1599 € et comprend la radiocommande DJI RC 2 avec un écran haute luminosité de 5,5 pouces 1 080p 700 nits, un jeu de filtres ND, deux batteries supplémentaires, une station de recharge de batterie, un sac à bandoulière et plus encore.

La protection DJI Care Refresh est disponible en option.

Avec le Air 3S, DJI propose un drone polyvalent et performant, qui répond aux besoins des photographes et vidéastes amateurs et professionnels.