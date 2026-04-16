Les smartphones à triple pliure fascinent autant qu’ils divisent. Trop chers, trop épais, parfois trop démonstratifs, ils peinent encore à dépasser le statut de vitrine technologique.

Mais, un nouveau brevet attribué à Samsung laisse entrevoir une autre direction : un Galaxy Z TriFold « Wide », pensé autour d’un format plus large, potentiellement plus naturel au quotidien.

Un tri-fold moins spectaculaire, mais sans doute plus pertinent

Sur le papier, l’idée est simple : une fois replié, l’appareil adopterait une silhouette plus proche d’un smartphone classique, quoiqu’un peu plus large. Déplié, il offrirait une surface plus proche d’une petite tablette, mieux adaptée à la vidéo, au multitâche et aux usages productifs.

Autrement dit, Samsung ne chercherait pas seulement à impressionner avec un troisième volet, mais à corriger l’un des défauts les plus souvent reprochés aux premiers appareils multi-pliables : un ratio d’écran parfois maladroit.

C’est précisément ce qui rend ce brevet intéressant. Il ne promet pas une révolution visuelle, mais une évolution ergonomique. Et dans l’univers du pliable, c’est souvent là que se joue la différence entre un concept séduisant et un produit réellement désirable.

Le contexte : Samsung continue de tester les limites du format

Le Galaxy Z TriFold de première génération, lancé en série très limitée, n’a jamais été un produit de grande diffusion. Son positionnement ultra-premium, ses coûts de fabrication élevés et des contraintes industrielles évidentes ont freiné sa disponibilité. Pourtant, les réassorts se seraient écoulés rapidement, signe qu’au-delà du volume, il existe une curiosité réelle pour ce type d’appareil.

Ce point est essentiel : l’intérêt du marché ne semble pas avoir disparu, même si la viabilité industrielle reste fragile. Samsung se retrouve donc face à un problème moins conceptuel que pratique. Le défi n’est plus de prouver qu’un tri-fold peut exister, mais de démontrer qu’il peut devenir cohérent, utilisable et, surtout, reproductible à plus grande échelle.

L’approche « Wide » s’inscrit exactement dans cette logique.

Une stratégie qui s’aligne avec les rumeurs autour du Fold 8

Ce brevet n’arrive pas dans le vide. Depuis plusieurs jours, plusieurs fuites évoquent aussi un Galaxy Z Fold 8 décliné dans une version plus large, avec un format perçu comme plus équilibré que les générations précédentes. La piste d’un pliable Samsung moins étroit, plus proche d’un vrai téléphone une fois fermé, semble donc dépasser le simple exercice de style.

Si cette orientation se confirme, Samsung serait en train d’ajuster sa philosophie du pliable. Pendant des années, la catégorie a misé sur l’effet « wow » et la sophistication mécanique. Désormais, le marché paraît réclamer autre chose : des produits moins expérimentaux, mieux calibrés pour les usages ordinaires.

Un tri-fold plus large irait dans ce sens, en rapprochant l’objet d’un équilibre que les modèles très allongés n’ont pas toujours su trouver.

Huawei accélère, Apple se rapproche, Samsung ne peut plus se contenter d’expérimenter

La pression concurrentielle change aussi la lecture de ce brevet. Huawei pousse déjà des formats pliables plus larges et vient encore d’alimenter cette tendance avec un nouveau modèle présenté comme « wide foldable ». De son côté, Apple continue d’être cité dans les rumeurs autour d’un premier iPhone pliable, avec une fenêtre de lancement souvent évoquée pour fin 2026, même si rien n’est officiel à ce stade.

Dans ce contexte, Samsung ne peut plus simplement revendiquer son avance historique sur le segment. Il lui faut montrer qu’il sait transformer cette avance en maturité de produit. C’est probablement ce que raconte ce brevet : non pas une démonstration de force, mais une tentative pour rendre le tri-fold plus crédible commercialement.

En clair, passer du prototype qui intrigue à l’objet que l’on peut imaginer glisser dans une poche tous les matins.

Ce que ce brevet dit vraiment de la stratégie de Samsung

Il faut naturellement rester prudent : un brevet n’est pas une feuille de route commerciale. Beaucoup d’idées déposées n’aboutissent jamais à un produit final. Mais les brevets ont une valeur narrative précieuse : ils révèlent les directions que les industriels jugent dignes d’être protégées. Ici, Samsung semble explorer une piste claire, celle d’un tri-fold moins extrême dans sa géométrie et plus convaincant dans son usage.

Et c’est sans doute la bonne lecture à retenir. Le futur du pliable ne se jouera pas uniquement sur le nombre de charnières ou sur la taille de l’écran une fois ouvert. Il se jouera sur la qualité du compromis. Samsung semble l’avoir compris : l’innovation la plus décisive n’est pas toujours celle qui ajoute un pli, mais celle qui retire enfin une friction.