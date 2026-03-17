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Samsung Galaxy Z TriFold : fin des ventes imminente pour le smartphone de tous les superlatifs

Samsung Galaxy Z TriFold : fin des ventes imminente pour le smartphone de tous les superlatifs

À peine quelques mois après son lancement, le Galaxy Z TriFold pourrait déjà quitter les rayons officiels. Plusieurs rapports sud-coréens relayés cette semaine indiquent que Samsung mettrait fin aux ventes du Galaxy Z TriFold en Corée du Sud à partir du 17 mars 2026, avec un arrêt progressif possible dans d’autres marchés, y compris les États-Unis, une fois les stocks écoulés.

À ce stade, Samsung n’a pas annoncé publiquement une fin de commercialisation mondiale, mais les signaux convergent vers une sortie rapide du circuit.

Galaxy Z TriFold : Ce n’est visiblement pas un problème de demande

Le paradoxe du Galaxy Z TriFold, c’est précisément celui-ci : le téléphone ne semble pas manquer d’acheteurs. Les différents rapports s’accordent sur le fait que l’appareil se vendait en quelques minutes à chaque réassort, malgré son prix très élevé et sa disponibilité ultra-limitée.

Le Korea Herald rapportait déjà fin décembre que le premier lot sud-coréen s’était écoulé en environ cinq minutes.

Samsung avait d’ailleurs lancé le Galaxy Z TriFold dans un cadre très restreint. Lors de l’annonce du 2 décembre 2025, l’appareil vendu autour de 3,59 millions de wons et doté d’un écran déplié d’environ 10 pouces, relevait d’un segment très niche. D’autres rapports évoquaient une production initiale de seulement 20 000 à 30 000 unités pour l’international, ce qui souligne à quel point le produit a été pensé comme une série limitée plus que comme un volume driver.

Samsung aurait surtout voulu démontrer son savoir-faire

C’est sans doute la clé de lecture la plus crédible. Les sources industrielles citées dans les rapports coréens expliquent que le Galaxy Z TriFold n’a jamais été conçu comme un produit destiné à générer des profits massifs, mais comme une vitrine technologique. Autrement dit, Samsung aurait utilisé ce modèle pour montrer qu’il savait industrialiser un smartphone à triple pli, au moment où la concurrence chinoise, Huawei en tête, occupait déjà ce terrain symbolique.

Cette logique est cohérente avec le positionnement du produit depuis le premier jour. Tout, dans le Galaxy Z TriFold, respirait l’objet manifeste : prix extrême, disponibilité faible, marchés choisis, production limitée. On était moins face à un smartphone “grand public premium” que face à une démonstration de puissance industrielle. C’est aussi ce qui explique qu’un arrêt rapide des ventes ne ressemble pas forcément à un échec.

Il peut simplement signifier que la mission du produit est déjà remplie.

Le coût des composants n’aide clairement pas

L’autre facteur, plus prosaïque, concerne la rentabilité. Le contexte mémoire reste très tendu en 2026, porté par la demande IA, et Samsung elle-même a déjà averti que la pression sur les composants continuerait cette année. Fin janvier des sources rapportaient que le groupe voyait se prolonger la pénurie de puces et la hausse de la demande en mémoire, avec des répercussions sur ses divisions smartphones et écrans. Dans ces conditions, continuer à vendre un appareil aussi complexe et coûteux à produire n’a pas grand sens économique si la marge reste faible.

Le Galaxy Z TriFold cumule en effet tout ce qui pèse sur les coûts : dalle pliante complexe, charnières multiples, volumes faibles, logistique spécifique. Même vendu très cher, il n’est pas certain qu’il soit particulièrement rentable. Et c’est probablement là que le produit atteint sa limite : spectaculaire pour l’image, mais difficile à justifier dans la durée.

L’arrêt du TriFold ne veut pas dire que Samsung abandonne les pliables ambitieux

Ce retrait possible intervient alors même que Samsung prépare déjà la suite de sa stratégie pliable. Plusieurs fuites évoquent un été 2026 chargé avec les Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 et un nouveau pliable plus large en préparation. En parallèle, le succès commercial des Z Fold 7 et Z Flip 7, qui ont enregistré 1,04 million de précommandes en Corée du Sud l’an dernier, montre que Samsung n’a aucun problème de traction sur ses formats pliables plus classiques.

En clair, Samsung semble faire le tri entre ses pliables d’image et ses pliables de volume. Le Galaxy Z TriFold a servi à faire parler, à montrer un cap, à occuper le terrain face à Huawei. Les Fold et Flip, eux, restent les vraies machines commerciales de la gamme.

Le plus intéressant, au fond, est peut-être là : le Galaxy Z TriFold pourrait disparaître rapidement non pas parce qu’il a échoué, mais parce qu’il a été conçu dès le départ comme un produit éphémère. Une sorte de manifeste pliable, destiné à exister juste assez longtemps pour prouver que Samsung savait le faire.