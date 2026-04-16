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Huawei Watch Buds 2 : Le concept fou des écouteurs dans la montre est de retour

Huawei Watch Buds 2 : Le concept fou des écouteurs dans la montre est de retour

Huawei n’en a visiblement pas fini avec les objets hybrides. La marque a confirmé la présentation officielle de la Huawei Watch Buds 2 pour le 20 avril 2026, dans le cadre de son événement de lancement consacré à la gamme Pura.

Trois ans après une première version aussi intrigante que marginale, le constructeur remet donc sur la table un concept à part : une montre connectée capable d’abriter une paire d’écouteurs sans fil dans son propre boîtier.

Huawei Watch Buds 2 : Un concept inchangé, mais une seconde chance stratégique

Le principe reste le même : la montre s’ouvre pour révéler deux mini-écouteurs logés à l’intérieur, avec un mécanisme d’ouverture qui semble toujours reposer sur un bouton-poussoir. Les premiers visuels relayés montrent un modèle habillé d’un bracelet en cuir brun avec surpiqûres apparentes et un contour métallique plus affirmé, dans un registre visuel plus premium que démonstratif.

Les écouteurs eux-mêmes conserveraient cette forme compacte, sans tige, déjà vue sur la première génération. Leur design serait toujours pensé pour un usage interchangeable, sans distinction fixe entre l’écouteur gauche et le droit, ce qui reste l’une des signatures les plus singulières du produit.

Le vrai enjeu : transformer une curiosité en produit crédible

La première Watch Buds, lancée fin 2022, avait surtout servi de démonstration d’ingénierie. Huawei avait réussi à faire cohabiter montre, charnière et écouteurs dans un format compact, avec réduction de bruit pour les appels, plus de 80 modes sportifs et une autonomie annoncée allant jusqu’à 30 heures pour l’ensemble du système.

Le tarif de lancement était de 2 988 yuans, ce qui la positionnait déjà dans une zone premium assez étroite.

C’est précisément là que cette deuxième génération devient intéressante. Huawei ne cherche plus seulement à prouver que l’idée fonctionne. La question est désormais de savoir si ce format 2-en-1 peut gagner en maturité, en confort d’usage et en cohérence commerciale. Autrement dit, passer du gadget d’ingénieur à un accessoire que l’on peut réellement envisager au quotidien.

Une relance qui s’inscrit dans un événement plus large autour de Pura

La Watch Buds 2 ne sera pas présentée seule. Huawei a déjà annoncé un événement Pura prévu le 20 avril, où la marque devrait également lever le voile sur de nouveaux produits de son écosystème.

Cette mise en scène n’est pas anodine : elle permet à Huawei de replacer son wearable dans un récit plus large, celui d’une marque qui continue d’explorer des formats différenciants alors que le marché des montres connectées devient de plus en plus homogène.

Huawei joue la différence plutôt que la prudence

La Huawei Watch Buds 2 raconte quelque chose de plus large sur la stratégie actuelle de Huawei. Là où beaucoup d’acteurs se contentent d’itérer sur les capteurs, l’autonomie ou les fonctions santé, Huawei remet en avant un produit qui parie sur la fusion des usages. C’est risqué, parce que ce type d’objet impose des compromis en ergonomie, en miniaturisation et probablement en prix. Mais c’est aussi ce qui lui donne une identité. À l’heure où la plupart des wearables se ressemblent, Huawei tente encore de créer de la surprise par l’architecture même du produit. Cette relance suggère que la marque estime le concept suffisamment fort pour mériter une deuxième vie, à condition de mieux l’exécuter.

Les spécifications complètes et le prix de cette nouvelle version ne sont pas encore connus. C’est sans doute là que se jouera une partie de son destin : si Huawei conserve le caractère spectaculaire du concept tout en améliorant sa praticité, la HuaweiWatch Buds 2 pourrait devenir bien plus qu’une curiosité. Sinon, elle restera un objet fascinant, mais de niche. Réponse le 20 avril 2026.