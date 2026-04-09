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Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : La fuite qui confirme des batteries plus grosses

Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : La fuite qui confirme des batteries plus grosses

La prochaine vague de smartphones pliables de Samsung commence à prendre une forme plus concrète. De nouveaux éléments repérés dans la base BIS en Inde montrent que les batteries associées aux futurs Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8, à un modèle pliable plus large encore non officialisé, ainsi qu’à un nouvel accessoire audio identifié comme les Galaxy Buds Able, ont passé une étape réglementaire importante.

Une certification qui sent la dernière ligne droite

Le passage par la BIS n’officialise pas un produit, mais il intervient généralement à un stade avancé de préparation commerciale. Les références de batteries rapportées sont associées au Galaxy Z Fold 8, au Z Flip 8 et à un appareil souvent surnommé Galaxy Z Wide Fold dans les fuites, même si Samsung n’a encore confirmé ni ce nom ni l’existence publique de ce modèle.

Les Galaxy Buds Able apparaissent eux aussi dans ce même mouvement, sous l’identifiant SM-U600, un numéro de modèle inhabituel pour des écouteurs Samsung.

Des batteries plus ambitieuses pour les Fold

Selon les rapports publiés aujourd’hui, le Galaxy Z Fold 8 et ce pliable plus large pourraient tous deux viser une capacité annoncée de 5 000 mAh, contre 4 400 mAh sur les générations Fold récentes. Le Galaxy Z Flip 8 resterait plus proche de la formule actuelle, avec une batterie autour de 4 300 mAh.

Côté recharge, les rumeurs évoquent 45 W filaires pour le Galaxy Z Fold 8 et le Wide Fold, tandis que le Flip 8 conserverait vraisemblablement une charge 25 W. À ce stade, rien de tout cela n’est confirmé par Samsung, mais ces chiffres reviennent désormais dans plusieurs publications convergentes.

Le « Wide Fold », la vraie curiosité de la gamme

Le point le plus intrigant reste ce quatrième appareil officieux. Plusieurs fuites récentes décrivent un modèle à l’écran intérieur plus large, avec un ratio proche du 4:3 une fois déplié. Ce choix le rapprocherait davantage d’une petite tablette que du format plus étroit des Galaxy Z Fold actuels.

Si cette piste se confirme, Samsung ne se contenterait pas de renouveler sa gamme : la marque testerait une autre lecture du pliable grand format, plus orientée confort visuel et productivité.

Les Galaxy Buds Able ajoutent une couche de mystère

La présence des Galaxy Buds Able dans les listings renforce aussi l’idée d’un lancement groupé cet été. Pour l’instant, on sait surtout que le produit existe dans des traces logicielles et des certifications, avec une batterie de boîtier associée au modèle EB-BU600AAY selon plusieurs repérages.

En revanche, Samsung n’a encore donné ni visuel officiel, ni fiche technique, ni positionnement clair pour cette nouvelle référence. Le nom lui-même intrigue, puisqu’il sort de la logique habituelle de numérotation des Galaxy Buds.

Samsung semble préparer plus qu’un simple renouvellement

Ce que racontent ces certifications, au fond, est assez intéressant. Le Galaxy Z Fold 8 et le Z Flip 8 ressemblent pour l’instant à des évolutions logiques de la gamme, avec quelques ajustements bienvenus sur l’autonomie et, potentiellement, la charge. Mais, le Wide Fold suggère une ambition plus large : Samsung pourrait chercher à segmenter davantage sa famille pliable, non seulement par prix ou format, mais aussi par usage.

Un Fold plus « tablette », plus large, pourrait répondre à une critique récurrente des modèles actuels, à savoir leur compromis parfois trop marqué entre smartphone étroit et mini-tablette.

Un lancement attendu en juillet 2026

Plusieurs sources spécialisées situent désormais la présentation de ces nouveaux pliables autour de juillet 2026, ce qui colle bien au calendrier habituel des Galaxy Z. Les certifications BIS, l’apparition de rendus CAD évoquée par la presse spécialisée et la présence simultanée des Buds Able dessinent un tableau assez clair : Samsung entre dans la phase où les fuites deviennent plus concrètes, plus techniques, et souvent plus proches du produit final.

Autrement dit, la vraie nouveauté n’est peut-être pas seulement l’arrivée du Galaxy Z Fold 8 ou du Z Flip 8. C’est l’idée que Samsung pourrait enfin élargir sa vision du pliable, avec un modèle plus large qui changerait vraiment la manière d’utiliser un Fold au quotidien.