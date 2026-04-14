Les premières fuites autour de HyperOS 4 commencent à dessiner une ambition plus large qu’une simple mise à jour annuelle. Xiaomi travaillerait sur une évolution profonde de son interface, avec un langage visuel plus premium et, surtout, une intégration inédite de l’esthétique Leica au niveau même du système.

HyperOS 4 : Une fuite qui évoque bien plus qu’un simple rafraîchissement

Les informations les plus récentes proviennent du leaker Smart Pikachu sur Weibo. Elles décrivent un HyperOS 4 en chantier, avec des changements « significatifs » de l’interface centrale. À ce stade, aucun visuel complet ni détail précis n’a été publié, mais la tonalité des fuites est claire : Xiaomi ne viserait pas un simple polissage, mais une refonte plus cohérente et plus moderne de son OS.

Cette piste est d’autant plus crédible que Xiaomi communique déjà officiellement sur HyperOS 3 comme une plateforme axée sur la fluidité, les animations et l’intégration de l’écosystème.

Passer à HyperOS 4 avec une identité visuelle plus affirmée serait donc une suite logique dans la montée en gamme logicielle de la marque.

Leica ne serait plus seulement dans l’appareil photo

L’élément le plus intrigant de la fuite concerne l’arrivée d’une palette colorimétrique Leica dans HyperOS 4. Jusqu’ici, le partenariat entre Xiaomi et Leica s’exprimait surtout dans l’application photo, à travers le rendu d’image, les profils colorimétriques et l’identité visuelle associée à la capture.

Les rumeurs suggèrent désormais que cette signature pourrait remonter au niveau du système lui-même.

En clair, Xiaomi pourrait chercher à diffuser l’ADN Leica au-delà de la photographie, pour donner à l’interface une tonalité plus sophistiquée, plus contrastée, peut-être aussi plus immédiatement identifiable. C’est encore une hypothèse, mais elle raconte déjà quelque chose de stratégique : la marque ne veut plus seulement vendre des smartphones puissants, elle veut aussi construire une expérience logicielle premium, presque « de marque », jusque dans l’habillage visuel.

Sous le capot, Xiaomi préparerait aussi un nettoyage en profondeur

Les changements ne seraient pas uniquement cosmétiques. Des reprises de la fuite citent aussi des sources de l’écosystème Xiaomi selon lesquelles HyperOS 4 irait plus loin dans l’abandon des vestiges du framework MIUI, avec une réécriture de certaines applications système en Rust.

Si cela se confirme, Xiaomi chercherait alors à améliorer non seulement l’apparence de son OS, mais aussi sa base technique, avec à la clé des gains potentiels en fluidité, en stabilité et en sécurité.

Le signal est important : HyperOS 4 pourrait être pensé comme une étape de maturité, pas seulement comme une mise à jour décorative.

Un lancement attendu avec la série Xiaomi 18

Sur le calendrier, plusieurs rapports convergent vers une présentation de HyperOS 4 au troisième trimestre 2026, possiblement en parallèle de la série Xiaomi 18, avec une phase bêta évoquée autour du mois d’août. Xiaomi n’a toutefois rien officialisé à ce stade, et il faut donc lire ces dates comme des repères plausibles, pas comme un agenda confirmé.

Le contexte logiciel renforce néanmoins cette lecture. Android 17 est déjà en phase bêta selon les reprises de la fuite, et Xiaomi poursuit en parallèle le déploiement de HyperOS 3.x sur une partie de ses appareils.

L’idée que la marque prépare déjà la génération suivante n’a donc rien d’improbable.

Xiaomi veut faire de son OS un argument de prestige

Ce que racontent surtout ces fuites, c’est un changement de posture. Pendant longtemps, le logiciel Xiaomi a été jugé puissant, riche, mais parfois encore trop marqué par l’héritage MIUI. Avec HyperOS 4, la marque semble vouloir franchir une nouvelle étape : transformer son interface en véritable vitrine premium, à la fois plus unifiée visuellement et plus rigoureuse techniquement.

L’intégration supposée de Leica est révélatrice de cette ambition. Elle ne servirait pas seulement à embellir l’écran d’accueil ou les menus. Elle traduirait une volonté plus large : faire en sorte que le logiciel porte, lui aussi, une part du prestige matériel que Xiaomi essaie de construire depuis plusieurs générations sur le haut de gamme.

Pour l’instant, tout cela reste au stade de la fuite. Mais une chose se dessine déjà : HyperOS 4 pourrait être le moment où Xiaomi cessera de considérer son OS comme un simple support technique, pour en faire un vrai levier d’image et de différenciation.