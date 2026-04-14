Les fuites autour de la série Xiaomi 18 Pro gagnent en consistance. Au fil des indiscrétions, une ligne se dessine : Xiaomi préparerait une montée en gamme plus radicale, avec deux modèles Pro, une photographie plus ambitieuse et une autonomie qui tutoie désormais des niveaux rarement vus sur le segment premium.

Une gamme Pro en deux temps, et deux formats

Selon plusieurs fuites relayées ces dernières semaines, Xiaomi travaillerait sur deux déclinaisons distinctes : un Xiaomi 18 Pro plus compact, et un Xiaomi 18 Pro Max plus imposant. Ce découpage prolongerait la logique déjà amorcée sur la génération précédente, où Xiaomi avait différencié ses modèles Pro autant par le format que par certains choix d’équipement.

Xiaomi indiquait d’ailleurs officiellement que le Xiaomi 17 Pro embarquait une batterie de 6300 mAh, tandis que le 17 Pro Max montait à 7500 mAh.

Le Xiaomi 18 Pro miserait sur une batterie de 7000 mAh et une recharge sans compromis

La fuite la plus récente, attribuée à Digital Chat Station et reprise par plusieurs médias spécialisés, évoque pour le Xiaomi 18 Pro une batterie « dans la tranche des 7000 mAh », accompagnée d’une charge filaire 100 W et d’une charge sans fil 100 W.

Sur le papier, Xiaomi ne chercherait donc pas seulement à gonfler la capacité : la marque voudrait aussi préserver un rythme de recharge très agressif, afin d’éviter que cette hausse d’autonomie ne se paie par des temps de remplissage plus longs.

Ce positionnement est intéressant, car il révèle une stratégie moins spectaculaire qu’elle n’en a l’air. Au lieu de choisir entre endurance et rapidité, Xiaomi tenterait de pousser les deux fronts en même temps. Dans un marché où beaucoup de flagships premium restent bien en dessous de ces capacités, le constructeur chinois chercherait à faire de la batterie un véritable argument de différenciation.

Photo : le pari du double 200 mégapixels prend de l’épaisseur

Côté image, la rumeur la plus commentée concerne un système « dual 200 MP ». Plusieurs rapports évoquent des capteurs SmartSens de 200 mégapixels pour les Xiaomi 18 Pro, avec une prise en charge de la technologie LOFIC HDR 3.0, présentée comme une approche matérielle destinée à améliorer la plage dynamique. D’autres fuites antérieures allaient déjà dans le même sens, en parlant de deux modules de 200 mégapixels sur les futurs modèles Pro. À ce stade, il s’agit bien de prototypes ou de configurations testées, pas d’une fiche technique finalisée.

Si Xiaomi valide cette direction, le message serait clair : la marque ne veut plus seulement empiler les mégapixels, mais bâtir une architecture photo plus souple, capable de mieux gérer le contraste, le zoom et les usages spécialisés. Sur un marché où la photo mobile devient surtout une bataille de traitement d’image et de polyvalence, ce type d’évolution pourrait compter davantage qu’un simple capteur principal plus grand.

Des optiques magnétiques pour transformer le smartphone en plateforme photo ?

Autre piste, plus expérimentale encore : celle d’optiques modulaires, avec des lentilles magnétiques à clipser. Des médias ayant relayé les informations de Digital Chat Station évoquent la possibilité d’accessoires venant étendre les capacités du téléphone, notamment pour le téléobjectif ou des usages photo plus spécialisés. Là encore, rien n’indique que cette idée atteindra la version commerciale, mais le simple fait qu’elle apparaisse dans les fuites montre que Xiaomi explore une voie plus audacieuse que la moyenne.

Ce serait un virage stratégique intéressant. Depuis plusieurs années, le smartphone cherche à absorber les usages photo avancés sans vraiment pouvoir s’émanciper de ses contraintes physiques. Une logique modulaire, même partielle, permettrait à Xiaomi de rapprocher ses flagships d’un outil créatif plus extensible.

Le Xiaomi 18 Pro Max viserait encore plus haut

Le Xiaomi 18 Pro Max irait encore plus loin, avec des prototypes évoqués autour de 8500 mAh. Plusieurs fuites parlent aussi du maintien de l’écran secondaire au dos, un élément déjà présent sur la génération 17 Pro Max. Ce modèle conserverait ainsi une identité plus démonstrative, à mi-chemin entre vitrine technologique et smartphone ultra-premium pensé pour les usages intensifs.

Dans cette information, Xiaomi organiserait sa gamme de manière assez lisible : un Xiaomi 18 Pro plus compact mais extrêmement ambitieux, et un Xiaomi 18 Pro Max qui pousserait tous les curseurs, de l’autonomie à l’affichage secondaire en passant par la photographie.

Snapdragon de nouvelle génération et 16 Go de RAM dans le viseur

Sur la partie performances, les rumeurs convergent vers une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravée en 2 nm, avec jusqu’à 16 Go de RAM selon certains rapports. Là encore, il faut rester prudent : Qualcomm n’a pas officialisé une telle intégration pour les Xiaomi 18 Pro, et plusieurs sources parlent même d’une déclinaison « Pro » du SoC. Mais le scénario d’une plateforme très haut de gamme pour cette génération revient avec insistance dans les fuites.

Xiaomi semble vouloir sortir du simple cycle d’itérations

Ce qui rend cette série Xiaomi 18 Pro potentiellement intéressante, ce n’est pas seulement l’addition des chiffres. C’est la cohérence du tableau. Batterie massive, double 200 mégapixels, HDR matériel, accessoires photo magnétiques, écran arrière pour la version Max : Xiaomi semble tester l’idée d’un flagship qui ne se contente plus d’être plus puissant, mais qui cherche à devenir plus adaptable.

En creux, cela dit aussi quelque chose du marché. Les smartphones premium se ressemblent de plus en plus. Pour se distinguer, Xiaomi paraît explorer une recette différente : transformer le téléphone en objet hybride, à la fois endurance monstre, appareil photo avancé et vitrine technique.

Tout l’enjeu sera de savoir si cette ambition restera au stade des prototypes… ou si elle se concrétisera dans un produit capable de dépasser l’effet de fuite.