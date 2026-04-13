La gamme Pura 90 de Huawei pourrait arriver avec une surprise discrète mais révélatrice : l’absence d’un modèle Ultra. Pour l’instant, Huawei a officiellement confirmé un lancement en Chine le 20 avril 2026 et n’a ouvert les pré-réservations que pour les Pura 90 Pro et Pura 90 Pro Max. Rien n’indique encore officiellement qu’un Pura 90 Ultra existe.

Selon des fuites relayées ces dernières heures, Huawei pourrait en effet supprimer l’appellation Ultra cette année, au profit d’une gamme ramenée à trois niveaux : standard, Pro et Pro Max.

Cette hypothèse vient de sources comme Fixed Focus Digital et s’inscrit dans une tendance plus large évoquée par Digital Chat Station, qui affirme que plusieurs marques Android envisageraient elles aussi de mettre en pause leurs modèles Ultra.

Le Pro Max remplacerait progressivement le Ultra

L’idée n’est pas forcément de baisser en gamme, mais plutôt de recentrer le très haut de gamme. D’après ces fuites, les fonctions photo et les composants les plus ambitieux qui auraient auparavant été réservés à un modèle Ultra pourraient être transférés vers les versions Pro Max.

En clair, le nom Ultra disparaîtrait, mais pas nécessairement la logique produit qui l’accompagnait.

Dans le cas précis de Huawei, cette lecture paraît d’autant plus plausible que la marque a déjà officialisé la communication autour des Pura 90 Pro et Pura 90 Pro Max, sans mention d’un Ultra à ce stade. Cela ne constitue pas une preuve définitive d’abandon, mais c’est un indice fort à l’approche de l’événement du 20 avril.

La vraie explication possible : la flambée des prix mémoire

La raison avancée par les leakers est surtout économique. La hausse du coût de la mémoire rendrait de plus en plus difficile le maintien d’un modèle Ultra au prix « habituel » du segment. D’après les reprises de ces fuites, un Ultra 2026 risquerait de dépasser 10 000 yuans, soit environ 1 500 dollars, un seuil jugé trop élevé pour un positionnement encore rentable à grande échelle.

Ce scénario est cohérent avec les analyses de marché plus larges. Counterpoint Research estimait fin février que la crise de l’approvisionnement mémoire pourrait se prolonger bien en 2027, avec un impact direct sur l’électronique grand public. Un autre article relayant cette analyse évoque même une tension durable jusqu’à la seconde moitié de 2027.

Un mouvement qui pourrait dépasser Huawei

Si cette lecture se confirme, Huawei ne ferait pas cavalier seul. Les fuites attribuées à Digital Chat Station évoquent aussi un possible recul des gammes Ultra chez d’autres fabricants chinois, avec des arbitrages plus prudents autour du coût mémoire, du stockage haut de gamme et de la demande réelle pour ces modèles extrêmes.

Cela raconterait quelque chose d’assez simple sur le marché 2026 : la période où les marques pouvaient encore empiler les spécifications premium tout en conservant des prix relativement agressifs touche peut-être à sa fin. Le très haut de gamme resterait là, mais sous une forme plus rationalisée, où le Pro Max deviendrait le nouveau sommet commercialement acceptable.

Au fond, la disparition possible du Pura 90 Ultra serait moins un aveu de faiblesse qu’un ajustement de portefeuille. Huawei, comme d’autres, semble comprendre qu’en 2026 le problème n’est plus seulement de proposer le smartphone le plus impressionnant, mais de savoir jusqu’où le marché peut encore suivre quand la mémoire, le stockage et les composants premium coûtent toujours plus cher.

Si le Pura 90 Pro Max hérite vraiment des atouts de l’Ultra, le changement sera surtout symbolique. Mais, il restera révélateur : dans le smartphone premium aussi, le temps de la rationalisation a peut-être commencé.