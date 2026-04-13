Honor n’a pas encore officialisé sa fiche technique, mais le tableau devient de plus en plus net. À moins de deux semaines du lancement mondial, prévu le 23 avril 2026 à 10 h en France selon la boutique officielle Honor, une fuite relayée par WinFuture et reprise par plusieurs médias détaille presque entièrement les Honor 600 et Honor 600 Pro.

Le plus solide, pour l’instant, reste le calendrier. La page produit française du Honor 600 Pro mentionne bien une disponibilité à partir du 23 avril 2026 à 10 heures.

Elle confirme aussi certaines couleurs pour l’Europe : Golden White et Black pour le 600 Pro, tandis que le Honor 600 serait proposé en Golden White, Orange et Black.

Honor 600 et Honor 600 Pro : fiche technique

Selon les informations publiées par WinFuture, les deux modèles embarqueraient un écran 6,57 pouces avec une définition de 2728 x 1264 pixels et un taux de rafraîchissement 120 Hz. Les deux smartphones tourneraient sous MagicOS 10 basé sur Android 16.

Côté puce, le Honor 600 serait équipé d’un Snapdragon 7 Gen 4 avec 8 Go de RAM, tandis que le Honor 600 Pro monterait d’un cran avec un Snapdragon 8 Elitev et 12 Go de RAM. Les deux seraient proposés en 256 Go ou 512 Go selon les versions.

Batterie et recharge : l’Europe moins bien servie que la Chine ?

L’un des détails les plus intéressants concerne l’autonomie. Les variantes européennes des Honor 600 et 600 Pro pourraient se limiter à une batterie de 6 400 mAh, alors que des versions chinoises beaucoup plus généreuses autour de 9 000 mAh avaient été évoquées auparavant. La recharge serait de 60 W sur le modèle standard et 80 W sur le Pro.

Si cela se confirme, Honor reproduirait une tendance de plus en plus visible : réserver les batteries les plus spectaculaires au marché chinois, tout en adaptant les versions internationales à d’autres contraintes réglementaires, de coût ou de design.

Photo : 200 mégapixels au cœur de la proposition

La fuite avance aussi un positionnement photo très ambitieux. Les deux modèles intégreraient un capteur principal 200 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle 12 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale 50 mégapixels. Le Honor 600 Pro ajouterait en plus un téléobjectif 50 mégapixels avec stabilisation et zoom.

Sur le papier, cela place très clairement le 600 Pro dans une zone plus premium que son nom ne le suggère encore.

Prix attendus en Europe

Toujours selon WinFuture, le Honor 600 démarrerait autour de 399 €, avec une version 512 Go à environ 529 €. Le Honor 600 Pro serait attendu à 629 € en 512 Go. Honor France n’a pas encore officialisé ces tarifs sur ses pages produit, mais la marque évoque déjà un coupon Early Bird de 150 € pour le lancement.

Le plus intéressant ici, ce n’est pas seulement la fiche technique. C’est le positionnement. Honor semble vouloir attaquer très fort le segment du milieu/haut de gamme européen avec une formule très lisible : grand capteur photo, grosse batterie, design plus statutaire et prix encore agressif. Si les tarifs fuités se confirment, le 600 Pro pourrait devenir l’un des modèles les plus compétitifs de sa catégorie au printemps 2026.

Mais, le vrai point de vigilance reste la batterie : entre une version chinoise potentiellement énorme et une version européenne plus modeste, l’expérience pourrait varier bien plus qu’on ne l’imagine.