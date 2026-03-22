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Huawei Pura 90 Ultra : un téléobjectif de 200 mégapixels pour remettre la photo « longue distance » au centre du jeu

Huawei Pura 90 Ultra : un téléobjectif de 200 mégapixels pour remettre la photo « longue distance » au centre du jeu

Chez Huawei, la photo n’est pas un argument. C’est une stratégie produit. Et si l’on en croit les dernières fuites, le Pura 90 Ultra pourrait pousser ce parti pris encore plus loin : un téléobjectif 200 mégapixels en vedette, un capteur principal 1 pouce et une signature design qui continue de jouer la carte « caméra d’abord ».

Reste une évidence : à ce stade, tout est encore au conditionnel, mais les pièces du puzzle commencent à s’emboîter.

Pura 90 Ultra : Huawei prépare un flagship qui parle aux photographes

Depuis la bascule « Pura », Huawei a fait de ses Ultra des vitrines technologiques, avec des choix très orientés image (capteurs plus grands, optiques plus ambitieuses, traitements maison). Le Pura 90 Ultra, tel qu’il se dessine dans les fuites, s’inscrit dans cette continuité : une montée en gamme par la polyvalence des focales, pas par la surenchère d’IA ou de scores.

Un téléobjectif de 200 mégapixels SmartSens SCC80XS (22 nm)

La fuite la plus marquante évoque un module arrière dominé par un téléobjectif de 200 mégapixels, basé sur le SmartSens SCC80XS, avec une fabrication annoncée en 22 nm.

L’idée, c’est d’améliorer l’efficacité énergétique, la gestion du bruit et la dynamique — des critères qui comptent énormément… précisément là où les téléobjectifs souffrent le plus (basse lumière, détails fins, micro-contrastes).

Ce capteur existe déjà dans l’écosystème : plusieurs sources indiquent que le SCC80XS a été présenté comme un 200 mégapixels orienté « haut de gamme », avec un process 22 nm et des fonctionnalités pensées pour les smartphones premium.

À retenir : 200 mégapixels ici n’est pas seulement « plus de pixels », c’est potentiellement plus de marge de manœuvre (recadrage propre, zoom hybride, binning intelligent) sur un module télé, là où Huawei cherche souvent à faire la différence.

Capteur principal 50 mégapixels « 1 pouce » + ouverture variable

En parallèle, le Pura 90 Ultra conserverait un profil « photophone sérieux » avec un capteur principal de 50 mégapixels de type 1 pouce, associé à une ouverture variable. Sur le terrain, c’est un combo qui sert deux usages : mieux contrôler la profondeur (bokeh plus naturel) et gérer l’exposition avec plus de finesse quand la scène devient complexe.

Triangle Huawei, mais aligné avec la mode des barres horizontales

Une esquisse/« schéma » circule également : on y retrouve la signature triangulaire chère à Huawei, mais intégrée dans une lecture plus horizontale, très tendance sur les flagships actuels. Il faut le dire clairement : ce type d’illustration peut évoluer, et Huawei peut encore changer l’implantation finale.

Le reste de la fiche : écrans plats, Kirin 9030, HarmonyOS 6.1 et batteries XXL

D’autres rumeurs décrivent une gamme Pura 90 qui reviendrait à des écrans plats (autour de 6,58 » et 6,87 ») avec reconnaissance faciale 3D, un SoC Kirin 9030 pour le modèle standard et un Kirin 9030 Pro pour les variantes Pro/Ultra. Côté logiciel, on parle de HarmonyOS 6.1, avec un focus sur la fluidité et l’intégration entre appareils.

Et surtout : l’énergie. Les fuites évoquent ~6000 mAh pour le modèle de base, et 6500 à 7000 mAh pour Pro/Ultra, avec 100 W filaire et 50 W sans fil. Si ces chiffres se confirment, Huawei viserait clairement une endurance « deux jours » sur un flagship photo — un levier très fort en 2026.

Huawei mise sur le zoom comme « signature », et c’est cohérent

Le choix d’un téléobjectif de 200 mégapixels raconte une intention : reprendre le leadership sur la photo longue distance, là où les meilleurs smartphones se différencient vraiment. Le zoom est aussi un terrain où Huawei a déjà innové (approches périscopes et architectures optiques originales sur les Ultra récents), et où l’entreprise peut créer un « effet waouh » mesurable, cliché après cliché.

Reste l’inconnue structurelle : la disponibilité et l’écosystème (services, apps, marchés). Même avec un hardware spectaculaire, l’impact mondial dépendra du déploiement et du positionnement prix.

Fenêtre de mai, ticket d’entrée autour de 5499 yuans

La rumeur actuelle parle d’un lancement en mai pour la série Pura 90, avec un prix de départ en Chine autour de 5499 yuans (environ 680 euros) pour le modèle standard, l’Ultra grimpant logiquement au-dessus. Là aussi : à confirmer, mais la fenêtre est cohérente avec un cycle « printemps » de la gamme.