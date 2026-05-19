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Huawei Mate XT 2 : le prochain triple pli pourrait miser autant sur le style que sur la puissance

Huawei Mate XT 2 : le prochain triple pli pourrait miser autant sur le style que sur la puissance

Huawei n’a visiblement pas l’intention de laisser Samsung occuper seul le terrain des smartphones triple pli. Après le Mate XT puis le Mate XTs, la marque préparerait un nouveau modèle, provisoirement appelé Mate XT 2, attendu entre septembre et octobre 2026 selon les dernières fuites.

Mate XT 2 : Un design revu pour rester en avance

D’après Huawei Central, ce futur triple pli pourrait connaître d’importants changements esthétiques, même si les détails restent encore flous. Le leak évoque un appareil « plus fashionable et plus beau », ce qui laisse penser que Huawei ne veut pas seulement améliorer la mécanique : il veut faire du triple pli un objet statutaire.

C’est stratégique. Le Mate XT avait déjà marqué les esprits comme premier smartphone triple pli commercialisé, avec une approche en « Z » et un écran capable de passer du format téléphone à celui d’une petite tablette.

Kirin 9050 Pro, charnière améliorée et batterie plus généreuse

Les rumeurs évoquent aussi une puce Kirin 9050 Pro, une charnière retravaillée pour mieux contrôler les plis de l’écran, ainsi qu’une batterie supérieure à 6 000 mAh.

Huawei pourrait également renforcer la partie photo et, selon certaines fuites, ajouter la prise en charge d’un stylet. Ce dernier point serait particulièrement logique : un écran triple pli prend tout son sens s’il devient un véritable carnet, espace de travail ou mini-tablette de productivité.

Une réponse directe à Samsung… et à Apple

Le calendrier supposé n’a rien d’anodin. Un lancement à l’automne placerait le Mate XT 2 face aux nouveaux iPhone, mais aussi dans le sillage des ambitions pliantes de Samsung.

Huawei sait que le triple pli reste une niche ultra-premium. Mais dans un marché où les smartphones classiques se ressemblent de plus en plus, ce format lui permet de reprendre l’avantage narratif : montrer qu’il innove encore, malgré les sanctions et malgré l’écart de performance avec Qualcomm.

Le Mate XT 2 ne sera probablement pas un smartphone de masse. Mais il pourrait devenir une vitrine décisive : celle d’un Huawei qui veut prouver que le futur du pliable ne se joue pas seulement en deux volets, mais en trois.