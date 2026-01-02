Accueil » Huawei Pura 90 : un nouveau capteur de 1 pouce et un zoom encore plus ambitieux en préparation

Huawei n’a clairement pas dit son dernier mot en matière de photo mobile. Après une série Pura 80 saluée pour son audace technique et ses résultats impressionnants, le constructeur chinois préparerait une nouvelle offensive avec la série Pura 90, et en particulier un futur Pura 90 Ultra qui viserait encore plus haut.

D’après les premières fuites, Huawei s’apprêterait à revoir en profondeur son architecture photo, avec un objectif assumé : repousser les limites de la photographie sur smartphone, notamment en basse lumière et en zoom.

Un nouveau capteur principal d’un pouce en test

Selon le leaker bien connu Digital Chat Station, Huawei teste actuellement la gamme Pura 90 avec un nouveau capteur principal 1 pouce. Une taille devenue le Graal des photophones premium, capable de capter davantage de lumière et d’améliorer significativement la plage dynamique.

Le fournisseur exact reste flou — SmartSense ou OmniVision sont évoqués — mais l’ambition est claire :

moins de bruit en basse lumière,

plus de détails fins,

une qualité d’image plus constante, quelles que soient les conditions.

Rien ne confirme encore si ce capteur sera réservé aux modèles Pro et Ultra ou s’il pourrait aussi équiper la version standard.

Un zoom toujours plus impressionnant

Huawei continuerait également à capitaliser sur l’un de ses grands points forts : le téléobjectif périscopique. La série Pura 90 pourrait reprendre — et affiner — la formule déjà vue sur la Huawei Pura 80 Ultra, avec deux capteurs périscopiques distincts :

un téléobjectif 200 mégapixels,

un second module 50 mégapixels,

tous deux basés sur un grand capteur 1/1,28 pouce.

Cette configuration, qui permettrait d’optimiser différents niveaux de zoom optique, serait réservée aux modèles haut de gamme de la gamme. Huawei chercherait ainsi à maintenir son avance sur le zoom longue distance, un domaine où peu de concurrents parviennent à suivre.

Des rumeurs plus audacieuses… à prendre avec prudence

Certaines rumeurs évoquent même un objectif rétractable, à l’image de concepts déjà aperçus par le passé. Mais à ce stade, ces informations restent très spéculatives et peu crédibles pour une intégration à grande échelle sur un smartphone grand public.

Huawei semble plutôt privilégier une approche plus réaliste : faire évoluer les capteurs, l’optique et le traitement d’image, plutôt que de miser sur des mécanismes complexes.

Huawei continue de jouer sa propre partition

Avec la série Pura 90, Huawei confirme sa stratégie : se différencier par la photo, même dans un contexte international toujours compliqué. Là où certains constructeurs misent avant tout sur l’IA logicielle, Huawei continue d’investir lourdement dans le hardware photographique, une approche plus coûteuse, mais souvent plus durable.

Si ces informations se confirment, la gamme Pura 90 pourrait bien devenir l’une des références absolues du marché pour les amateurs de photo mobile — et rappeler que Huawei reste un acteur incontournable de l’innovation, malgré les obstacles.