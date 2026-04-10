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Xiaomi 18 Pro Max : 8 500 mAh pour tenir 4 jours ? Le pari fou de Xiaomi

Xiaomi 18 Pro Max : 8 500 mAh pour tenir 4 jours ? Le pari fou de Xiaomi

Xiaomi pourrait bien redéfinir l’autonomie des flagships Android. D’après une nouvelle fuite en provenance de Weibo, le futur Xiaomi 18 Pro Max serait actuellement testé avec une batterie avoisinant les 8 500 mAh, soit un bond significatif par rapport à la génération précédente déjà très ambitieuse.

Xiaomi 18 Pro Max : Une batterie qui change d’échelle

Selon le leaker Digital Chat Station, un smartphone haut de gamme en développement — très probablement le Xiaomi 18 Pro Max — viserait une capacité maximale autour de 8 500 mAh, avec prise en charge de la charge rapide 100 W et de la recharge sans fil.

Pour remettre les choses en perspective, le précédent Xiaomi 17 Pro Max embarquait déjà une batterie de 7 500 mAh. Xiaomi ne cherche donc plus seulement à rivaliser sur l’autonomie : la marque semble vouloir prendre une avance structurelle sur le reste du marché.

Cette stratégie s’inscrit dans une tendance plus large : à mesure que les performances stagnent légèrement d’une génération à l’autre, l’autonomie devient un levier différenciant majeur.

Un flagship XXL sur tous les plans

Au-delà de la batterie, les rumeurs dessinent un appareil clairement orienté ultra-premium. Le Xiaomi 18 Pro Max devrait embarquer un écran plat de grande taille — avec des bordures ultra fines et un support avancé des standards colorimétriques, notamment pour la création de contenu.

Côté photo, Xiaomi pousserait encore plus loin son ambition avec un module comprenant deux capteurs 200 mégapixels (dont un nouveau capteur SmartSens) accompagnés d’un ultra grand-angle 50 mégapixels. Une configuration qui, si elle se confirme, positionnerait le smartphone comme un véritable outil hybride entre photo mobile et création visuelle avancée.

Snapdragon 2 nm et IA embarquée

Sous le capot, le smartphone serait propulsé par la prochaine génération de puce Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 6, attendu sur un procédé 2 nm. L’objectif : améliorer à la fois les performances et surtout l’efficacité énergétique — un point clé pour exploiter une batterie aussi massive.

Autre élément intéressant : le retour attendu de l’écran secondaire au dos, introduit sur la génération précédente. Cette fois, Xiaomi pourrait le rendre plus intelligent, avec des usages enrichis par l’IA pour la notification, la capture ou même certaines interactions rapides.

Xiaomi joue la carte de l’endurance extrême

Ce Xiaomi 18 Pro Max illustre une évolution claire du marché. Là où les constructeurs se livraient autrefois une bataille sur la puissance brute ou le design, la différenciation passe désormais par des usages concrets : tenir deux jours sans recharge, voire plus.

Avec une batterie de 8 500 mAh, Xiaomi ne cherche pas seulement à améliorer l’existant — la marque tente d’imposer un nouveau standard pour les grands flagships. Reste une question clé : comment gérer le poids, l’épaisseur et la dissipation thermique d’un tel ensemble.

Si l’équilibre est trouvé, le Xiaomi 18 Pro Max pourrait devenir l’un des smartphones les plus complets de sa génération. Dans le cas contraire, il restera une démonstration technique impressionnante… mais difficile à vivre au quotidien.