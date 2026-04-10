Accueil » CMF Phone 3 Pro : Pourquoi le passage à Qualcomm va tout changer ?

CMF Phone 3 Pro : Pourquoi le passage à Qualcomm va tout changer ?

CMF Phone 3 Pro : Pourquoi le passage à Qualcomm va tout changer ?

Nothing continue de structurer sa gamme CMF avec une stratégie claire : évoluer sans casser l’équilibre. Après un CMF Phone 2 Pro bien positionné sur le rapport qualité-prix, les premières fuites autour du CMF Phone 3 Pro dessinent un successeur plus abouti, mais sans révolution.

Au programme : un passage à Qualcomm, une batterie renforcée et une montée en gamme discrète sur les matériaux.

Un basculement stratégique vers Qualcomm

Le changement le plus significatif concerne le processeur. Selon les premières informations, le CMF Phone 3 Pro abandonnerait MediaTek pour adopter un Snapdragon 7s Gen 4 de Qualcomm.

Ce choix n’est pas anodin. Il pourrait améliorer la stabilité des performances sur la durée, l’optimisation logicielle, et la compatibilité avec certains usages (gaming, photo, IA embarquée).

Face au Dimensity 7300 Pro du précédent modèle, le gain ne sera pas forcément spectaculaire sur le papier, mais plus cohérent dans l’expérience globale. Une transition qui rappelle la volonté de Nothing de mieux maîtriser l’écosystème logiciel autour de ses produits.

Batterie : plus d’endurance, sans exploser les standards

Autre évolution notable : la batterie. Le CMF Phone 3 Pro viserait environ 5 400 mAh en capacité typique, accompagnée d’une charge rapide 45W.

Dans un marché où les autonomies stagnent souvent autour des 5 000 mAh, ce léger surplus pourrait faire la différence au quotidien, notamment sur le streaming prolongé, les usages multitâches, et la longévité globale du produit.

Ce n’est pas une révolution, mais une optimisation intelligente.

Un design plus mature, sans renier l’ADN CMF

Côté design, Nothing semble jouer la carte de la continuité… avec quelques ajustements subtils.

Le changement le plus intéressant serait le passage à un châssis en métal, en remplacement du plastique. Le résultat attendu est une meilleure sensation en main, une perception plus premium et une durabilité renforcée.

Le module photo, lui, resterait globalement similaire, avec seulement un repositionnement du flash pour améliorer la lisibilité visuelle. Nothing semble vouloir conserver son identité industrielle, presque « brutale », tout en la rendant plus raffinée.

Un écran AMOLED toujours au cœur de l’expérience

Le CMF Phone 3 Pro conserverait une dalle AMOLED Full HD+ (2392 × 1080) avec un poinçon centré. Pas de course aux chiffres ici, mais une approche équilibrée avec un contraste élevé, une consommation maîtrisée et une lisibilité solide au quotidien.

Un choix cohérent pour un smartphone qui ne cherche pas à rivaliser avec les flagships, mais à offrir une expérience premium accessible.

Une évolution logique, presque méthodique

Avec ce CMF Phone 3 Pro, Nothing semble confirmer une stratégie très lisible : améliorer sans perturber. Pas de surenchère marketing, pas de fonctionnalités gadget. Juste un meilleur processeur, une autonomie renforcée et une construction plus qualitative.

C’est une approche presque « anti-flagship », qui privilégie la cohérence à l’effet wow. Dans un marché saturé de smartphones toujours plus puissants, mais rarement plus agréables à vivre, cette évolution progressive pourrait bien être la vraie signature de CMF.