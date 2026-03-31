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Xiaomi 18 Pro Max : Le futur roi de la photo avec deux capteurs de 200 mégapixels ?

Xiaomi 18 Pro Max : Le futur roi de la photo avec deux capteurs de 200 mégapixels ?

La série Xiaomi 18 n’a pas encore été officialisée, mais les premières fuites commencent déjà à dessiner les contours du modèle le plus ambitieux de la gamme. Et, une fois encore, tout semble ramener à la photographie.

Selon de récents leaks attribués à Digital Chat Station et relayés par plusieurs médias spécialisés, le futur Xiaomi 18 Pro Max serait en test avec une architecture photo revue en profondeur, dominée par un capteur principal de 200 mégapixels plus imposant et plus sophistiqué.

Ce qui ressort de ces indiscrétions, c’est moins une simple montée en résolution qu’une volonté de Xiaomi de raffiner toute la chaîne d’image. Le Xiaomi 18 Pro Max embarquerait ainsi un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce, fabriqué selon un procédé 22 nm, un détail inhabituel dans la communication autour des smartphones, mais qui suggère un travail sur l’efficacité énergétique et la maîtrise thermique, deux points devenus critiques dès qu’on pousse aussi loin le traitement photo embarqué.

Xiaomi 18 Pro Max : Un capteur de 200 mégapixels plus ambitieux

Sur le papier, un capteur de 200 mégapixels peut facilement passer pour un argument marketing. Mais ici, la fuite évoque aussi l’arrivée d’une nouvelle génération de technologie LOFIC HDR 3.0, pensée pour élargir la plage dynamique et mieux préserver les détails dans les scènes complexes, notamment lorsque les hautes lumières et les ombres cohabitent dans la même image. Le même leak parle également d’une fonction de « high frame gain », orientée vers une meilleure lisibilité en basse lumière.

Autrement dit, Xiaomi ne chercherait pas uniquement à produire des fichiers plus lourds ou des crops plus agressifs. La marque semble plutôt vouloir améliorer la qualité perçue dans les situations qui comptent vraiment : contre-jours, scènes nocturnes, lumière mixte, détails fins.

Le téléobjectif pourrait lui aussi passer en 200 mégapixels

L’autre élément marquant concerne le téléobjectif. Plusieurs sources relayant les informations de Digital Chat Station évoquent un second module de 200 mégapixels, potentiellement doté de capacités macro et d’une ouverture plus large pour améliorer la captation lumineuse. Si cela se confirme, Xiaomi miserait sur un duo photo très haut de gamme, avec deux capteurs de 200 mégapixels couvrant des usages très différents.

Ce choix serait stratégique. Ces dernières années, les constructeurs ont souvent concentré leurs efforts sur le capteur principal, en laissant davantage de compromis sur l’ultra grand-angle ou le zoom.

Avec une approche plus homogène, Xiaomi pourrait chercher à réduire l’écart de qualité entre les focales, un terrain sur lequel les meilleurs photophones se différencient aujourd’hui bien plus que par la seule fiche technique brute. Cette conclusion est une analyse, fondée sur les capteurs évoqués par les fuites.

Grand écran, batterie massive, écran secondaire : Xiaomi resterait fidèle à la démesure

Au-delà de la photo, les rumeurs autour du Xiaomi 18 Pro Max évoquent aussi un très grand écran, autour de 6,8 à 6,9 pouces selon les fuites, avec des bordures affinées, ainsi qu’une batterie qui pourrait approcher les 7 500 mAh. Un écran secondaire au dos est également mentionné par certains relais, même si ce point paraît, à ce stade, moins solidement établi que le volet photo.

Si ces éléments se confirment, Xiaomi resterait fidèle à une recette désormais bien installée sur ses modèles les plus ambitieux : une approche sans retenue, où l’encombrement sert à loger davantage de batterie, davantage de capteurs et une promesse d’usage intensif sans compromis apparent.

Là encore, il s’agit d’une analyse, mais elle s’inscrit dans la continuité des spécifications qui circulent déjà sur ce modèle.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 : la série Xiaomi 18 viserait le très haut de gamme pur

La gamme Xiaomi 18 dans son ensemble est régulièrement associée au futur Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que certaines rumeurs laissent entendre que des variantes « Pro » ou « Ultra » pourraient éventuellement viser des versions encore plus musclées selon le calendrier de Qualcomm.

Pour l’instant, les fuites les plus cohérentes convergent surtout vers une intégration du Snapdragon 8 Elite Gen 6 sur les Xiaomi 18, 18 Pro et 18 Pro Max.

Ce point compte beaucoup, car la photographie mobile haut de gamme dépend de plus en plus du calcul. Un capteur de 200 mégapixels n’est réellement impressionnant que s’il est soutenu par un SoC capable de traiter vite, bien, et sans trop chauffer. En ce sens, le Xiaomi 18 Pro Max pourrait être moins un simple smartphone « à gros capteur » qu’une démonstration d’équilibre entre optique, capteur et puissance de calcul.

Une fuite encore précoce, mais une direction déjà très lisible

Il faut évidemment garder une marge de prudence. Rien de tout cela n’a été confirmé officiellement par Xiaomi, et il s’agit encore de prototypes ou de configurations en test. Les choix finaux peuvent évoluer, parfois sensiblement, avant l’annonce commerciale.

Mais une chose apparaît déjà assez clairement : Xiaomi ne semble pas vouloir ralentir dans la course au photophone ultime. Après une décennie où la bataille se jouait souvent sur le design ou la puissance brute, la marque continue de déplacer la conversation vers l’image — et plus précisément vers une photographie mobile où la résolution, la dynamique et la polyvalence des focales deviennent les vrais marqueurs du premium.

Si le Xiaomi 18 Pro Max concrétise cette ambition, il pourrait s’imposer comme l’un des projets les plus agressifs de sa génération.