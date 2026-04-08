Après des années de rumeurs, le premier iPhone pliable, alias iPhone Fold, entre dans une phase plus concrète — mais pas encore totalement apaisée. Un rapport de Nikkei Asia a relancé les inquiétudes autour de retards techniques, tandis que Mark Gurman, chez Bloomberg, assure de son côté qu’Apple maintient toujours un objectif de présentation en septembre 2026.

iPhone Fold : Un calendrier maintenu, malgré des frictions en coulisses

Le point le plus intéressant, ici, tient à la nuance. Selon la source, Apple ferait face à des difficultés d’ingénierie pendant la phase de test de son pliable, au point de faire craindre un glissement de la production de masse et des premières livraisons.

Mais dans le même temps, Gurman estime que le produit reste sur les rails pour une annonce en septembre 2026, dans la fenêtre habituelle des lancements iPhone. Autrement dit, Apple pourrait très bien montrer l’appareil à l’automne, sans pour autant le mettre immédiatement en rayon à grande échelle.

C’est une distinction importante : chez Apple, la date de révélation et la date de disponibilité commerciale ne coïncident pas toujours.

Un scénario à la iPhone X ?

La comparaison avec l’iPhone X revient logiquement dans les discussions. Apple l’a annoncé le 12 septembre 2017, puis commercialisé plus tard, avec une disponibilité à partir du 3 novembre 2017.

Le parallèle a du sens. Si Apple choisit la même mécanique, l’iPhone Fold pourrait être dévoilé en septembre 2026 aux côtés des modèles Pro, mais n’arriver dans les mains des premiers acheteurs que plusieurs semaines plus tard — possiblement en fin d’année, selon plusieurs reprises de la fuite de Bloomberg. Cela reste toutefois du domaine du plausible, pas de l’officiel.

Un pliable pensé comme un produit « ultra-premium »

Sur le plan du format, le consensus des fuites reste assez stable. L’appareil prendrait la forme d’un pliable type livre, avec un écran externe d’environ 5,5 pouces et un écran interne de 7,8 pouces, dans un gabarit qui rappellerait davantage un iPad mini repliable qu’un simple iPhone agrandi. Plusieurs rapports évoquent aussi une finesse comprise entre 4,5 et 4,8 mm une fois déplié, ainsi qu’un double module photo arrière.

Bloomberg a également indiqué en mars que Apple préparait une interface iOS adaptée à ce format, avec une présentation plus proche de l’iPad et l’affichage de deux applications côte à côte. C’est sans doute là que se jouera une bonne partie de la différence Apple : pas seulement dans la charnière ou dans la dalle, mais dans la manière de rendre le pliable réellement utile au quotidien.

Le vrai sujet : le prix, plus encore que la technologie

Le pliable d’Apple ne sera pas un produit de compromis. Les estimations les plus citées convergent vers un tarif de départ au-delà des 2 000 dollars, certains analystes allant même plus haut.

C’est là que le projet devient stratégique. Apple n’entre pas sur le marché du foldable pour occuper le terrain : la marque cherche vraisemblablement à créer un nouveau sommet dans sa gamme, avec un appareil vitrine capable de tirer le panier moyen vers le haut. Le pari est clair, mais il est aussi risqué : à ce niveau de prix, le produit devra convaincre non seulement sur la nouveauté, mais sur la durabilité, l’autonomie, l’épaisseur, le logiciel et la pertinence réelle du format.

Ce que cette séquence dit du moment Apple

Ce dossier résume bien l’équation actuelle d’Apple. D’un côté, la marque avance tard sur un segment déjà exploré par Samsung, Huawei ou Honor. De l’autre, elle semble vouloir arriver avec un produit plus mûr, plus fin, plus robuste et mieux intégré à son écosystème logiciel.

En creux, les informations du jour racontent surtout une chose : l’iPhone Fold n’est plus un fantasme lointain, mais un produit en phase critique, assez avancé pour nourrir des arbitrages industriels, mais encore assez complexe pour subir des frictions de dernière ligne droite.

S’il tient bien sa fenêtre de septembre 2026, Apple pourrait enfin faire du pliable autre chose qu’une catégorie de niche ambitieuse. Mais entre l’effet de démonstration et le véritable succès commercial, il restera un juge implacable : le prix.