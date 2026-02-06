fermer
iPhone 18 Pro Max : Apple prêt à franchir enfin la barre des 5 000 mAh ?

par Yohann Poiron le
Pendant des années, Apple a joué une partition à contre-courant : batteries plus « petites » sur le papier, mais autonomie solide dans la vraie vie, portée par l’efficacité des puces maison et une intégration matérielle-logicielle quasi obsessionnelle. Si la dernière rumeur se confirme, Cupertino pourrait pourtant s’apprêter à changer de registre — et à le faire de façon très visible.

Selon Digital Chat Station, via des bruits de chaîne d’approvisionnement, l’iPhone 18 Pro Max viserait une batterie autour de 5 000 mAh (±) pour la version chinoise, et des prototypes « internationaux » qui monteraient jusqu’à 5 100–5 200 mAh (±).

iPhone 18 Pro Max : un seuil symbolique

Pourquoi cette rumeur prend-elle autant ? Parce qu’elle s’emboîte avec une autre fuite, plus ancienne, évoquant un iPhone 18 Pro Max plus épais et potentiellement le plus lourd de l’histoire de la gamme — avec un poids qui pourrait dépasser 240 g.

Ce duo « plus de capacité » + « plus de masse » raconte une histoire cohérente : Apple accepterait enfin d’acheter de l’endurance en volume — et pas seulement en optimisation.

Android vise 10 000 mAh, Apple vise la crédibilité « Pro »

Sur Android, la course à l’autonomie devient presque démesurée : Honor a déjà lancé des modèles Win/Win RT avec 10 000 mAh, et Realme pousse le P4 Power à 10 001 mAh.

Apple n’ira probablement pas sur ce terrain « batterie-monstre ». En revanche, dépasser 5 000 mAh sur un Pro Max, ce serait une déclaration : l’iPhone 18 Pro Max redevient le « vrai téléphone à tout faire », sans l’angoisse de la fin de journée, surtout en photo/vidéo.

L’effet ciseau avec l’A20 Pro en 2 nm

La rumeur arrive au moment où l’on attend aussi le A20 Pro, souvent présenté comme un candidat au 2 nm dans les bruits de couloir autour de la génération iPhone 18.

C’est là que le pari devient intéressant : si Apple combine +10 à +15 % de capacité (selon d’où l’on part) avec un gain d’efficience lié au procédé, l’amélioration perçue pourrait être bien supérieure à ce que « 5 200 mAh » laisse imaginer. En clair : plus d’endurance sous charge, pas juste plus de veille.

Pourquoi Apple pourrait « grossir » son iPhone Pro Max en 2026 ?

Trois raisons probables :

  • La vidéo et l’IA locale coûtent cher : capture prolongée, traitement photo, fonctions IA embarquées… la consommation devient moins linéaire, plus « en pics ». Un réservoir plus grand amortit.
  • La concurrence a changé la norme psychologique : quand le marché parle de 6 000,7 000, voire 10 000 mAh, Apple peut vouloir sécuriser un minimum de « confort mental » pour les acheteurs Pro.
  • Le Pro Max est le seul modèle où le volume est négociable : Apple peut « payer » en épaisseur/poids sans briser l’équilibre des modèles plus compacts.

On parle ici de chiffres de prototypes et de « capacité nominale/capacité d’échantillonnage » dans des rumeurs. Même si DCS a souvent de bonnes sources, l’histoire des batteries est pleine de réajustements en fin de cycle (sécurité, rendement, fournisseurs, densité, etc.).

Et il y a un revers : si l’iPhone 18 Pro Max dépasse vraiment les 240 g, Apple devra justifier ce choix par une autonomie spectaculaire — sinon, le « plus lourd » deviendra l’info qui colle à la peau du produit.

