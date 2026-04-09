Dyson s’attaque à un objet ultra banal avec sa méthode habituelle : en faire un produit d’ingénierie premium. Avec le HushJet Mini Cool, la marque lance son premier ventilateur portable à main, pensé pour trois usages à la fois : de poche, sur un bureau ou autour du cou grâce à un dock dédié.

Le produit a été officialisé le 9 avril 2026 et démarre à 99,99 dollars sur certains marchés., mais pas encore en France.

HushJet Mini Cool : Un mini ventilateur, mais une vraie signature Dyson

Le HushJet Mini Cool pèse 212 grammes et s’appuie sur un moteur brushless DC pouvant monter jusqu’à 65 000 tr/min, avec un flux d’air annoncé jusqu’à 25 m/s. Dyson met en avant un système de projection d’air HushJet de 38 mm, conçu pour concentrer le flux tout en limitant les fréquences aiguës désagréables et le bruit moteur.

Sur le papier, on retrouve exactement ce que Dyson aime raconter depuis des années : maîtrise du flux, réduction des turbulences, travail acoustique et transposition d’un savoir-faire maison vers un format inattendu. Jake Dyson l’assume d’ailleurs explicitement en expliquant que ce produit est le résultat de l’expérience acquise par la marque sur la projection d’air depuis 2009.

Trois usages, un seul objet

C’est sans doute là que le produit devient plus intéressant qu’un simple gadget d’été. Le HushJet Mini Cool peut être utilisé à la main, posé sur un Support de chargement pour un usage bureau, ou porté en mode mains-libre avec un Tour de cou. Dyson fournit aussi un câble USB-C et une pochette de transport, tandis que des accessoires optionnels comme un Support universel ou Clip de fixation sont prévus pour l’accrocher à un sac ou à d’autres surfaces.

Autrement dit, Dyson ne vend pas seulement un petit ventilateur. La marque essaie de créer un objet de mobilité climatique personnelle, à mi-chemin entre accessoire tech, compagnon de trajet et produit lifestyle.

Une autonomie correcte, sans miracle

Le ventilateur embarque une batterie de 5 000 mAh, annoncée pour jusqu’à 6 heures d’autonomie, avec une recharge complète en environ 3 heures via USB-C. Il propose cinq vitesses, plus un mode Boost. Côté bruit, les niveaux relayés par la presse montent à 72,5 dBA en Boost, 68 dBA au niveau 5 et 52 dBA au niveau 1.

Ce n’est donc pas un appareil silencieux au sens absolu du terme, surtout à pleine puissance. Mais, Dyson semble chercher un compromis plus raffiné qu’un simple ventilateur portable classique, en travaillant surtout le profil sonore plutôt que la seule baisse brute du volume.

Coloris et disponibilité

Le HushJet Mini Cool est annoncé en Ink/Cobalt, Carnelian/Sky et Stone/Blush. Aux États-Unis, le prix démarre à 99,99 dollars, avec la version Stone/Blush disponible immédiatement et les autres finitions prévues ensuite, selon les marchés et les périodes.

Le plus intéressant avec ce lancement, c’est qu’il ne cherche pas à concurrencer les ventilateurs de table low-cost sur leur terrain. Dyson transforme un objet très simple en accessoire personnel premium, avec design, modularité, USB-C et langage produit hérité de la tech plus que du petit électroménager.

Reste la vraie question : à 99,99 dollars, le public suivra-t-il ? Car le HushJet Mini Cool semble crédible techniquement, mais il entre aussi dans cette zone très Dyson où la performance doit justifier un prix bien au-dessus du banal. Si l’été 2026 devient aussi chaud que prévu sur plusieurs marchés, la marque pourrait toutefois avoir trouvé le bon moment pour imposer ce format.