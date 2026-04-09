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Huawei AI Glasses : Pourquoi ces lunettes avec caméra vont tout changer ?

Huawei AI Glasses : Pourquoi ces lunettes avec caméra vont tout changer ?

Huawei semble prêt à franchir une nouvelle étape dans ses objets connectés portés. Un teaser partagé par He Gang, dirigeant de l’activité grand public du groupe, laisse entrevoir l’arrivée de nouvelles Huawei AI Glasses capables, cette fois, d’aller au-delà de l’audio pour intégrer aussi la photo et des fonctions d’IA plus visibles.

Le détail le plus parlant reste discret, mais décisif : la photo publiée porte clairement un watermark « HUAWEI AI Glasses ».

HUAWEI AI Glasses : Un produit déjà fonctionnel, au moins en interne

Le cliché partagé ne révèle pas grand-chose sur la qualité photo elle-même. Il montre surtout que les lunettes existent déjà sous une forme suffisamment aboutie pour capturer des images réelles. Cela confirme que Huawei ne travaille plus seulement sur un concept ou un prototype très en amont, mais sur un produit déjà opérationnel en interne.

Cette évolution est importante, car elle suggère un repositionnement clair. Les précédentes lunettes connectées de Huawei mettaient surtout l’accent sur l’audio et l’assistance mains libres.

Les nouvelles AI Glasses semblent ajouter une vraie couche visuelle, ce qui les rapproche davantage des lunettes connectées nouvelle génération que l’on voit émerger ailleurs sur le marché.

Huawei miserait sur l’intégration HarmonyOS

Selon les informations qui circulent, ces lunettes devraient s’appuyer sur HarmonyOS et sur une intégration plus poussée avec l’écosystème Huawei. Parmi les fonctions évoquées figure la traduction en temps réel, un usage cohérent pour un produit porté en permanence, pensé pour les déplacements, les réunions ou les interactions rapides.

Autre indice intéressant : un menu « Device Photo Import » aurait été repéré dans HarmonyOS 6, avec un fonctionnement qui laisserait penser à une synchronisation directe des photos prises avec les lunettes vers un smartphone connecté, accompagnée d’indications d’état en temps réel.

Ce n’est pas une annonce officielle, mais cela donne un aperçu de la logique produit de Huawei : faire des lunettes une extension naturelle du téléphone, pas un gadget isolé.

Un lancement qui pourrait arriver vite

Le calendrier reste encore non confirmé par Huawei, mais plusieurs reprises évoquent une présentation possible au premier semestre 2026, avec une fenêtre autour du 21 avril en Chine, aux côtés d’autres produits de la marque. À ce stade, il faut évidemment parler de rumeur plutôt que de date acquise.

Côté design, les premières indiscrétions décrivent des lunettes relativement légères, proposées dans des coloris comme argent et noir, ce qui laisse penser à un produit pensé pour se fondre dans l’usage quotidien plutôt que pour afficher une esthétique trop futuriste.

Huawei cherche moins l’effet « wow » que l’utilité réelle

Ce qui se dessine ici est assez lisible. Huawei ne semble pas vouloir lancer de simples lunettes audio rebaptisées « AI ». La marque préparerait plutôt un produit plus complet, combinant capture photo, fonctions vocales, IA contextuelle et continuité avec le smartphone.

C’est sans doute la bonne approche pour cette catégorie. Les lunettes connectées ne décolleront pas seulement grâce à la technologie embarquée, mais grâce à leur capacité à devenir utiles sans être envahissantes.

Et sur ce terrain, Huawei semble vouloir jouer une carte pragmatique : pas des lunettes spectaculaires, mais des lunettes qui s’intègrent naturellement dans l’écosystème et dans les gestes du quotidien.