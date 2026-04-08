Le marché des smartphones pliables s’apprête peut-être à franchir un nouveau cap. Selon plusieurs fuites récentes, Apple travaillerait sur un modèle inédit — un iPhone pliable grand format — qui pourrait porter un nom évocateur : iPhone Ultra – souvent connu jusqu’ici comme l’iPhone Fold.

Une appellation qui, à elle seule, commence déjà à influencer toute l’industrie.

Une rumeur persistante autour d’un iPhone pliable « Ultra »

L’information provient du leaker Digital Chat Station, connu pour ses indiscrétions régulières sur l’écosystème mobile. D’après lui, Apple envisagerait de baptiser son premier pliable « iPhone Ultra ».

Un choix loin d’être anodin. Chez Apple, la mention « Ultra » est réservée aux produits les plus ambitieux — à l’image de l’Apple Watch Ultra ou des puces les plus puissantes de la marque. Transposée à l’iPhone, elle suggère un positionnement sans compromis, tant sur le plan technique que tarifaire.

Le pliable « large format » devient la nouvelle norme premium

Au-delà du nom, un autre élément attire l’attention : Apple miserait sur un format large, proche d’une mini-tablette une fois dépliée.

Une orientation qui rejoint les travaux de Huawei, dont le futur modèle — potentiellement nommé Pura X2 — adopterait :

Un écran interne de 7,69 pouces en WQHD+

Un écran externe de 5,5 pouces

Une nouvelle puce Kirin série 9030

Un téléobjectif amélioré

Cette tendance vers des formats plus larges vise un objectif clair : améliorer la productivité et le confort d’usage, notamment en multitâche.

L’effet « Ultra » : un levier marketing déjà contagieux

L’impact d’Apple se fait sentir avant même l’officialisation. D’après la même fuite, plusieurs constructeurs chinois envisageraient déjà d’adopter le suffixe « Ultra » pour leurs futurs pliables.

Parmi les spéculations évoquées, un hypothétique Xiaomi MIX Fold Ultra chez Xiaomi et un possible Pura Ultra 2 chez Huawei. Rien d’officiel à ce stade, mais l’histoire du marché mobile montre que les conventions de naming se diffusent rapidement — surtout lorsqu’Apple impose un nouveau standard.

Apple joue plus que le hardware

Si l’iPhone pliable est attendu pour la seconde moitié de 2026, l’enjeu dépasse largement la fiche technique.

Apple pourrait se démarquer sur trois axes clés :

Durabilité : réduire la pliure visible, renforcer la charnière Logiciel : adapter iOS à des usages hybrides smartphone/tablette Expérience : proposer une continuité fluide entre modes plié et déplié

Autrement dit, là où Android a déjà exploré le terrain du pliable, Apple pourrait chercher à le rationaliser et à le rendre mainstream — comme elle l’a fait avec d’autres catégories.

Vers une nouvelle hiérarchie du smartphone

L’émergence du label « Ultra » dans l’univers pliable en dit long sur l’évolution du marché. Les constructeurs ne cherchent plus seulement à innover : ils segmentent désormais clairement le très haut de gamme. Le pliable n’est plus un concept expérimental. Il devient un produit statutaire.

Et si Apple confirme cette orientation, une chose est certaine : le pliable ne sera plus simplement une alternative — mais le nouveau sommet de la gamme.