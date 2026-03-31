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OPPO et Hasselblad : Le rendez-vous est pris pour le choc Find X9 Ultra

OPPO et Hasselblad : Le rendez-vous est pris pour le choc Find X9 Ultra

OPPO entre dans la dernière ligne droite de sa nouvelle offensive premium. La marque a officiellement confirmé la tenue d’un événement co-signé avec Hasselblad le 21 avril à 19 h en Chine, un rendez-vous qui servira de scène au lancement des Find X9 Ultra et Find X9s Pro.

Le message est limpide : cette génération ne veut pas seulement monter en puissance, elle veut surtout imposer une nouvelle lecture de la photographie mobile.

Au fond, c’est une stratégie très OPPO. Là où d’autres misent d’abord sur le design ou sur l’IA comme promesse centrale, la marque continue de faire de l’image son territoire d’expression le plus ambitieux. Et à en juger par les premiers éléments dévoilés ou relayés, le constructeur veut clairement frapper fort sur le zoom, le traitement d’image et la différenciation photo.

Un lancement sous le signe de Hasselblad, avec une ambition photo assumée

La date est désormais actée : OPPO tiendra son événement photo avec Hasselblad le 21 avril au soir en Chine. Cette officialisation donne un cadre clair aux teasers des derniers jours et confirme que les deux modèles, Find X9 Ultra et Find X9s Pro, seront au cœur de cette présentation.

Ce choix de mise en scène n’a rien d’anodin. En associant à nouveau le lancement à Hasselblad, OPPO rappelle que sa montée en gamme ne repose pas seulement sur des capteurs plus imposants ou sur une fiche technique plus musclée, mais sur une construction d’image de marque autour de la photographie experte. C’est une manière de dire que le smartphone haut de gamme, chez OPPO, reste avant tout un appareil photo de poche sophistiqué.

Find X9 Ultra : Oppo veut pousser encore plus loin la logique du super téléobjectif

Le Find X9 Ultra s’annonce comme la vitrine technologique de la gamme. Les informations relayées autour du lancement évoquent un nouveau système téléobjectif avec zoom optique 10x, soutenu par une structure prismatique repensée pour améliorer la capture à longue distance.

OPPO mettrait aussi en place un système actif de calibration optique en usine afin d’assurer un alignement plus précis des modules, un point crucial quand on cherche à maintenir netteté et stabilité sur des focales aussi longues.

Si cela se confirme, l’enjeu dépasse la simple course au chiffre. Un zoom 10x réellement exploitable, cohérent d’un exemplaire à l’autre, serait une arme redoutable face à une concurrence chinoise qui a déjà fait du téléobjectif périscopique un terrain de démonstration. OPPO semble vouloir répondre non par la surenchère pure, mais par une maîtrise plus fine de l’architecture optique et de la calibration.

Find X9s Pro : un format plus compact, mais pas un rôle secondaire

Le Find X9s Pro paraît suivre une logique très différente, et c’est précisément ce qui le rend intéressant. Des pages produit déjà visibles sur le site mondial de OPPO décrivent un modèle Pro misant sur un téléobjectif Hasselblad de 200 mégapixels, une batterie de 7 500 mAh et une puce Dimensity 9500.

D’autres fuites autour du lancement évoquent pour le Find X9s Pro un positionnement plus compact, avec dalle OLED de 6,32 pouces et batterie proche des 7 000 mAh.

Autrement dit, OPPO ne semble pas traiter ce modèle comme une simple variante allégée. Le Find X9s Pro pourrait devenir l’un de ces flagships compacts qui refusent le compromis classique entre prise en main et ambition photo. Dans un marché où beaucoup de petits formats restent moins bien servis que les grands modèles Ultra, ce positionnement peut devenir un argument très fort.

Une gamme qui raconte aussi l’évolution de OPPO sur le très haut de gamme

Ce lancement dit quelque chose de plus large sur la trajectoire de la marque. OPPO ne se contente plus d’exister dans la conversation premium ; il essaie de structurer sa gamme autour de rôles très lisibles. Le modèle Ultra devient le laboratoire photo extrême, tandis que les autres modèles cherchent à équilibrer format, autonomie, puissance et expérience d’image.

Le site officiel mondial de OPPO met d’ailleurs déjà en avant plusieurs éléments très agressifs sur la série Find X9, comme le zoom 120x, la vidéo 4K à 120 fps Dolby Vision et de très grandes batteries, signe que la marque veut clairement lier performance photo et endurance d’usage.

Et autour des smartphones, OPPO pourrait élargir encore son écosystème

Les indiscrétions évoquent aussi de nouveaux produits annexes, notamment des tablettes comme la OPPO Pad Mini et la OPPO Pad 5 Pro. À ce stade, ces éléments restent moins solidement confirmés que la date de lancement des Find X9 Ultra et Find X9s Pro, mais ils renforcent l’idée d’un événement pensé comme une vitrine plus large de l’écosystème OPPO.

Reste maintenant à voir si la démonstration technique sera à la hauteur de la promesse. Mais une chose est déjà claire : avec ce lancement du 21 avril, OPPO ne cherche pas seulement à dévoiler deux nouveaux flagships. La marque veut rappeler qu’en 2026, la bataille du très haut de gamme se joue toujours, et peut-être plus que jamais, à travers la photographie.