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OPPO Find X9 Ultra : le futur roi de la photo avec double périscope et capteur de 200 mégapixels ?

OPPO Find X9 Ultra : le futur roi de la photo avec double périscope et capteur de 200 mégapixels ?

À quelques semaines de son annonce attendue en Chine, le OPPO Find X9 Ultra commence à se dévoiler avec insistance. Et si les dernières fuites disent vrai, OPPO prépare un smartphone qui ne vise pas simplement le très haut de gamme : il veut clairement s’imposer comme l’un des flagships photo les plus ambitieux de 2026.

Le calendrier semble d’ailleurs se préciser. OPPO a déjà confirmé que le Find X9 Ultra ferait ses débuts à l’international plus tard cette année, ce qui marque une première pour la gamme Ultra hors de Chine.

OPPO Find X9 Ultra : Un grand écran OLED taillé pour le premium

D’après les informations relayées ces derniers jours, le Find X9 Ultra embarquerait un écran LTPO AMOLED ProXDR de 6,82 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels. Plusieurs sources évoquent aussi un taux de rafraîchissement élevé, potentiellement jusqu’à 144 Hz, même si ce point reste encore à confirmer officiellement. La dalle serait protégée par un verre maison baptisé NanoCrystal Glass.

Ce format plus généreux que celui du Find X9 Pro traduit une intention assez claire : OPPO réserve son châssis le plus imposant à l’expérience la plus complète, aussi bien pour l’affichage que pour la photo.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et Trinity Engine : la formule du flagship 2026

Sous le capot, le smartphone serait animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce premium de Qualcomm, associée au Trinity Engine de OPPO pour l’optimisation des performances. Les fuites mentionnent une configuration pouvant grimper à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Sur le papier, OPPO semble vouloir réunir tous les ingrédients d’un appareil ultra-premium : puissance brute, gestion logicielle fine et endurance pensée pour les usages lourds.

Le vrai point fort : une configuration photo hors norme

C’est toutefois la partie photo qui capte l’attention. Les dernières indiscrétions décrivent un bloc arrière composé de quatre capteurs principaux, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un périscope 200 mégapixels avec zoom optique 3x, un second téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 10x, ainsi qu’un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Un capteur True Color dédié à la précision des couleurs serait aussi de la partie.

OPPO poursuivrait en parallèle sa collaboration avec Hasselblad, avec un mode photo enrichi inspiré des appareils professionnels. Cette orientation s’inscrit dans la continuité des efforts déjà menés par la marque sur les précédents Find, mais avec une ambition encore plus affirmée sur la polyvalence longue focale.

Autrement dit, OPPO ne cherche plus seulement à proposer « un très bon appareil photo sur smartphone ». Le groupe semble vouloir transformer le Find X9 Ultra en véritable vitrine technologique de son savoir-faire image.

Une batterie massive pour soutenir cette fiche technique

Autre élément marquant : la batterie. Le Find X9 Ultra pourrait embarquer une capacité autour de 7050 mAh, avec une charge rapide 100 W filaire et 50 W sans fil. À ce niveau, on parle d’une endurance bien au-dessus des standards habituels du segment Ultra.

C’est un point stratégique. Car un smartphone pensé pour la photo, la vidéo, l’IA embarquée et un écran très lumineux ne peut plus se contenter d’une batterie « correcte ». L’autonomie devient ici un argument de crédibilité autant qu’un confort d’usage.

Design premium, certification renforcée et lancement mondial en ligne de mire

Les fuites évoquent également un cadre métallique, un dos combinant finitions premium et éléments façon cuir synthétique, pour une épaisseur située entre 8,65 mm et 9,1 mm selon les versions, et un poids d’environ 235 à 236 grammes. Le smartphone serait en outre certifié IP66, IP68 et IP69, ce qui le placerait parmi les modèles les mieux armés du marché face à l’eau et à la poussière.

Rien de tout cela n’a encore été confirmé dans le détail par Oppo, et il faut donc rester prudent. Mais la cohérence globale de ces fuites raconte déjà quelque chose : avec le Find X9 Ultra, OPPO semble vouloir revenir au premier plan du très haut de gamme mondial avec un produit spectaculaire, très orienté photo, et suffisamment différencié pour exister face aux Galaxy Ultra, Xiaomi Ultra et autres concurrents premium.

Si ces caractéristiques se confirment lors de l’annonce officielle, le Find X9 Ultra pourrait bien être moins un simple flagship qu’une démonstration de force.