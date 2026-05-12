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MediaTek Dimensity 8600 : la puce milieu de gamme pourrait franchir un cap avec la gravure 3 nm

MediaTek Dimensity 8600 : la puce milieu de gamme pourrait franchir un cap avec la gravure 3 nm

Pendant que MediaTek prépare le lancement du Dimensity 9600 en 2 nm pour les futurs flagships Android, une autre puce commence discrètement à attirer l’attention : le Dimensity 8600.

Selon une fuite du leaker Digital Chat Station, ce nouveau processeur viserait le segment milieu de gamme supérieur avec une évolution beaucoup plus importante que les précédentes générations.

Et, le détail le plus intéressant concerne sa gravure.

Une puce 3 nm pour démocratiser les performances premium

Le Dimensity 8600 serait construit en 3 nm, un saut technologique majeur pour une puce orientée smartphones “quasi premium”. Pour rappel, l’actuel Dimensity 8500 repose encore sur une gravure 4 nm. Il équipe déjà plusieurs modèles populaires comme les Redmi Turbo 5, Poco X8 Pro, Honor Power 2 ou encore le OPPO K15 Pro.

Passer au 3 nm pourrait offrir plusieurs avantages importants :

meilleure efficacité énergétique ;

chauffe réduite ;

performances soutenues plus élevées ;

autonomie améliorée.

MediaTek semble donc vouloir rapprocher davantage le milieu de gamme des performances flagship.

Les constructeurs chinois seraient déjà en phase de test

D’après la fuite, plusieurs grandes marques chinoises testeraient déjà des smartphones équipés du Dimensity 8600 : OPPO, Vivo, Xiaomi, Honor, ainsi que leurs sous-marques. Les premiers appareils pourraient arriver d’ici la fin de l’année.

Autre tendance intéressante : plusieurs smartphones associés au Dimensity 8600 pourraient embarquer des batteries dépassant les 10 000 mAh. Ce chiffre semblait encore irréaliste sur des smartphones grand public il y a quelques années. Mais l’amélioration de la densité énergétique et l’optimisation des puces rendent désormais ces capacités plus crédibles.

Honor pourrait notamment préparer un futur Honor Power 3 basé sur cette plateforme.

MediaTek accélère sa transformation

Pendant longtemps, MediaTek était surtout perçu comme un acteur milieu de gamme face à Qualcomm. Mais, les choses changent rapidement. Avec les Dimensity 9000, 9400 puis bientôt 9600, la marque s’est installée sur le très haut de gamme Android. Le Dimensity 8600 montre désormais une autre ambition : tirer vers le haut l’ensemble du marché intermédiaire.

Cette stratégie pourrait devenir particulièrement efficace dans un contexte où les smartphones premium dépassent souvent les 1 000 euros.

Si MediaTek réussit à offrir des performances proches du flagship avec une meilleure autonomie et des prix plus agressifs, le segment upper mid-range pourrait devenir l’un des plus compétitifs des prochaines années.