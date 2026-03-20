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OPPO Pad 5 Pro : une tablette géante de 13,2 pouces avec une batterie de 13 000 mAh

OPPO Pad 5 Pro : une tablette géante de 13,2 pouces avec une batterie de 13 000 mAh

OPPO pourrait bientôt revenir sur le terrain des grandes tablettes premium avec un modèle autrement plus ambitieux. D’après une fuite relayée ce weekend, la future OPPO Pad 5 Pro miserait sur un grand écran de 13,2 pouces, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie qui grimperait jusqu’à 13 000 mAh en capacité typique.

À ce stade, rien n’a encore été officialisé par la marque, mais la fiche technique esquissée la place déjà dans la catégorie des tablettes Android les plus puissantes attendues en 2026.

OPPO Pad 5 Pro : Une très grande tablette pensée pour le haut de gamme

Le premier signal fort, c’est sa taille. Avec 13,2 pouces, la OPPO Pad 5 Pro resterait sur un format imposant, proche de celui de la OPPO Pad 4 Pro, déjà lancée avec un écran 13,2 pouces, une définition de 3392 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cela laisse penser que OPPO pourrait conserver une approche très orientée productivité, multimédia et multitâche, plutôt qu’un simple format de tablette de salon.

La fuite évoque surtout un positionnement sans ambiguïté. La Snapdragon 8 Elite Gen 5 placerait directement la OPPO Pad 5 Pro dans le camp des tablettes flagship, avec un niveau de performance potentiellement taillé pour le jeu, l’édition vidéo légère et le multitâche intensif.

Côté autonomie, la batterie afficherait 11 905 mAh en capacité nominale et environ 13 000 mAh en capacité typique, avec une charge rapide 67 W.

Sur la photo, on resterait sur une formule assez classique pour ce type de produit : 8 mégapixels à l’avant pour la visioconférence, 13 mégapixels à l’arrière pour la numérisation de documents et des usages ponctuels. Les configurations évoquées sont 8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go et 16 Go + 512 Go.

Un lancement possible en avril, possiblement avec un smartphone premium

Dans les commentaires du post d’origine attribué à Digital Chat Station, l’idée d’une arrivée en avril 2026 a également été évoquée, possiblement aux côtés d’un nouveau smartphone haut de gamme de la marque. Rien n’indique encore le prix ni les marchés concernés, mais le calendrier collerait avec les autres rumeurs récentes autour des prochains lancements premium de OPPO.

Au fond, cette OPPO Pad 5 Pro semble moins pensée comme une simple mise à jour que comme une démonstration de force. OPPO chercherait à consolider une catégorie encore relativement ouverte sur Android : celle des grandes tablettes premium capables de rivaliser à la fois sur la puissance, l’autonomie et le confort d’affichage.

Si cette fuite se confirme, la OPPO Pad 5 Pro pourrait devenir l’un des produits les plus ambitieux de la marque hors smartphone cette année.