OPPO Find X9 Ultra : Le premier zoom optique natif 10x à « cinq réflexions »

OPPO prépare clairement le terrain avant le lancement du Find X9 Ultra, attendu en avril. Et cette fois, la marque ne tourne pas autour du sujet : elle veut faire du téléobjectif l’argument central de son prochain flagship photo.

À en croire les premiers teasers relayés avant l’annonce, le Find X9 Ultra misera sur un nouveau module Hasselblad capable d’un zoom optique natif 10x, avec une ambition très simple à résumer : rapprocher encore un peu plus le smartphone de l’appareil photo spécialisé.

OPPO Find X9 Ultra : Un téléobjectif 10x pensé comme un vrai saut matériel

Selon les informations partagées dans cette phase de pré-lancement, OPPO annonce un système offrant 10x optique natif, 20x en « qualité optique » et jusqu’à 120x de zoom numérique.

Le discours de la marque est révélateur : OPPO compare directement cette architecture à l’idée de « mettre un téléconvertisseur dans un smartphone », signe qu’il ne s’agit pas seulement d’un gain logiciel ou d’un recadrage assisté par IA.

C’est une promesse importante, car le zoom longue portée sur smartphone a souvent progressé par hybridation — capteurs haute définition, crop, traitement IA — plus que par vraie avancée optique compacte. Ici, OPPO cherche à faire croire, et peut-être à démontrer, qu’un cap reste franchissable dans un format encore fin.

Une architecture périscopique à cinq réflexions pour atteindre 460 mm

Le cœur technique du dispositif reposerait sur une nouvelle conception périscopique dite à cinq réflexions, que la marque présente comme le moyen d’atteindre une focale équivalente à 460 mm tout en conservant un châssis relativement mince. OPPO affirme aussi avoir développé une découpe de prisme à l’échelle nanométrique afin de créer une « ouverture d’air » de très haute pureté, destinée à mieux canaliser la lumière et à limiter la lumière parasite.

Sur le plan industriel, le groupe mentionne également l’usage d’un procédé AOA (Active Optical Alignment), qui ajuste dynamiquement la position de la lentille et du capteur pendant la production avant plusieurs phases de calibration. En clair, OPPO veut faire passer un message très précis : la performance photo ne dépend pas seulement du design du module, mais aussi de la régularité d’assemblage entre les unités produites.

Un capteur 50 mégapixels dédié et le moteur LUMO pour soutenir le zoom

Le téléobjectif serait associé à un capteur 50 mégapixels personnalisé ainsi qu’au moteur d’image LUMO de OPPO. La marque explique avoir aussi ajusté les microlentilles et les filtres colorés spécifiquement pour les usages téléphoto, avec l’idée d’améliorer à la fois la résolution à longue distance et la dynamique de l’image. Là encore, le message est clair : OPPO ne vend pas seulement un chiffre de zoom, mais une chaîne de capture complète, du verre au traitement.

Ce que raconte surtout cette annonce, c’est le repositionnement très assumé du Find X9 Ultra. Là où beaucoup de flagships premium cherchent encore l’équilibre généraliste, OPPO semble vouloir faire du Find X9 Ultra un objet de démonstration photographique. Ce n’est pas anodin : la série Find X a déjà largement capitalisé sur Hasselblad et sur la mise en scène de la photo mobile comme marqueur de prestige. Avec ce 10x optique, la marque tente désormais d’occuper un territoire plus rare, presque plus « instrumental » que simplement premium.

Un lancement en avril, avec une portée plus large que d’habitude

Le calendrier, lui, commence à se préciser. Des relais de presse indiquent que Zhuo Shijie, responsable produit de la gamme Find, a confirmé une arrivée en avril en Chine, tandis que Pete Lau a signalé un lancement international dans la même période. OPPO dispose aussi déjà d’une page d’événement globale « La série Find X9 et ColorOS 16 », preuve que la séquence mondiale est bien en préparation, même si la date exacte du Find X9 Ultra n’est pas encore détaillée sur cette page.

En somme, le Find X9 Ultra ne cherche pas à ajouter un zoom de plus à une fiche technique déjà chargée. Il veut redonner du sens à l’optique dans le smartphone haut de gamme. Et si OPPO tient réellement ses promesses sur ce 10x natif, la bataille photo de 2026 pourrait se jouer beaucoup plus loin que d’habitude.