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Tout ce qui a été annoncé lors du Android Show : I/O Edition 2026

Tout ce qui a été annoncé lors du Android Show : I/O Edition 2026

Google vient de lancer l’une des éditions les plus importantes du Android Show. Organisé une semaine avant la conférence Google I/O 2026, l’événement a surtout permis à Google de montrer à quel point Android est en train de devenir une plateforme centrée sur l’intelligence artificielle.

Gemini était absolument partout : dans Android, dans Chrome, dans Android Auto, dans les widgets, dans les outils de création et dans les fonctions de sécurité.

Mais, Google ne s’est pas arrêté à l’IA. Android 17 apporte aussi une énorme vague de nouveautés autour du partage de fichiers, de la sécurité, des créateurs de contenus, des voitures connectées ; du design et de la personnalisation.

Voici tout ce qu’il faut retenir du Android Show : I/O Edition 2026.

Gemini Intelligence transforme Android en assistant personnel

La plus grosse annonce de l’événement concerne Gemini Intelligence. Google veut désormais transformer Android en véritable système d’intelligence personnelle capable d’agir de manière proactive plutôt que simplement répondre aux commandes.

Gemini Intelligence pourra bientôt automatiser des tâches complexes entre plusieurs applications, comprendre le contenu affiché à l’écran ; analyser des images, remplir automatiquement des formulaires ou encore générer des actions à partir du contexte utilisateur.

Google montre par exemple des scénarios où Gemini : retrouve des documents dans Gmail, ajoute automatiquement des livres dans un panier, transforme une liste de courses en commande complète, et réserve certains services automatiquement.

L’entreprise insiste toutefois sur un point important : l’utilisateur garde toujours le contrôle et Gemini n’agit qu’après validation explicite.

> Tout savoir sur Gemini Intelligence

Chrome devient un navigateur IA

Google introduit aussi Gemini directement dans Chrome sur Android. Le navigateur gagne un assistant contextuel capable de résumer des articles, d’expliquer des sujets complexes, d’interagir avec Gmail, d’ajouter des événements au calendrier ou encore d’enregistrer des informations dans Keep.

La nouveauté la plus impressionnante reste « auto browse », une fonction agentique capable d’automatiser certaines tâches directement depuis Chrome.

Google montre notamment des réservations de parking automatisées, des modifications de commandes et certaines recherches exécutées automatiquement.

Le système demandera néanmoins une confirmation avant toute action sensible comme un achat ou une publication.

Android Auto devient beaucoup plus spectaculaire

Google a aussi énormément mis l’accent sur Android Auto et les voitures équipées de Google intégré. Le système gagne une nouvelle interface Material 3 Expressive ; des widgets ; une navigation immersive Google Maps ; Gemini intégré ; la lecture vidéo ; Dolby Atmos.

Google Maps devient beaucoup plus visuel avec : des bâtiments 3D ; des échangeurs détaillés ; une meilleure visualisation des voies ; des informations de circulation enrichies.

Dans certaines voitures compatibles, Google utilisera même les caméras du véhicule pour analyser la route et améliorer le guidage en temps réel. Android Auto pourra également lire des vidéos YouTube lorsque la voiture est stationnée ou en recharge. Lors du redémarrage du véhicule, la lecture passera automatiquement en audio uniquement.

Android 17 veut séduire les créateurs

Google annonce aussi une grosse série de nouveautés pour les créateurs de contenus. Android 17 introduit notamment : Screen Reactions ; de nouveaux outils IA pour Instagram ; une meilleure qualité vidéo ; Adobe Premiere sur Android ; un nouveau format vidéo professionnel APV.

Screen Reactions permet par exemple d’enregistrer simultanément : l’écran ; la réaction vidéo de l’utilisateur.

L’objectif est de simplifier la création de vidéos réaction pour TikTok, YouTube Shorts ou Instagram Reels. Google annonce également des optimisations importantes avec Meta pour améliorer : la qualité des vidéos Instagram ; la stabilisation ; l’Ultra HDR ; Night Sight directement dans l’application.

Android veut réduire votre temps d’écran

Google introduit aussi Pause Point, une nouvelle fonction de bien-être numérique particulièrement intéressante. Lorsqu’un utilisateur ouvre une application jugée distrayante, Android impose désormais une pause de dix secondes afin d’inciter à réfléchir avant de scroller automatiquement.

Pendant cette pause, l’utilisateur peut : faire un exercice de respiration ; définir une limite de temps ; consulter des photos ; être redirigé vers des alternatives moins addictives comme un audiobook.

Google veut clairement lutter contre l’usage compulsif des réseaux sociaux.

Le partage entre Android et iPhone devient beaucoup plus simple

Google améliore aussi fortement Quick Share. Le système devient compatible avec AirDrop sur plusieurs smartphones Android compatibles, notamment : Pixel ; Samsung ; OPPO ; Xiaomi ; OnePlus ; HONOR.

Pour les autres appareils, Quick Share pourra désormais générer des QR codes afin de partager rapidement des fichiers avec des iPhone via le cloud. Google améliore également le transfert iPhone vers Android avec : migration sans fil ; transfert eSIM ; récupération des mots de passe ; transfert du layout de l’écran d’accueil.

Android 17 renforce énormément la sécurité

Google a aussi dévoilé une énorme série de nouveautés sécurité et confidentialité pour Android 17. Parmi les nouveautés majeures : protection contre les appels bancaires frauduleux ; détection IA des applications malveillantes ; protection renforcée contre le vol ; nouveaux contrôles de localisation ; Android OS Verification ; protections post-quantiques.

Google introduit notamment un système capable : d’identifier les appels spoofés ; de raccrocher automatiquement les faux appels bancaires ; de vérifier l’authenticité du système Android installé.

Android 17 améliore également les fonctions antivol avec : verrouillage biométrique après perte ; nouvelles limites sur les tentatives PIN ; protections activées par défaut dans plusieurs pays.

Google introduit aussi de nouveaux emoji 3D

Google a également dévoilé une nouvelle génération d’emoji 3D baptisée Noto 3D. Le groupe explique vouloir rendre les conversations numériques plus expressives et plus vivantes grâce à des emoji beaucoup plus volumétriques et physiques. Ces nouveaux emoji arriveront d’abord sur les smartphones Pixel plus tard cette année.

Android entre clairement dans une nouvelle ère

Ce Android Show 2026 marque surtout un énorme changement stratégique pour Google. Android n’est plus simplement un système d’exploitation mobile. Google veut désormais en faire : une plateforme IA complète ; un système agentique ; un assistant personnel intelligent ; un écosystème connecté autour de Gemini.

Et ce n’est probablement qu’un avant-goût de ce que Google prépare pour la Google I/O 2026 prévue la semaine prochaine.