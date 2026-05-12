Le marché des caméras gimbal de poche est en train de changer de dimension. Longtemps considérées comme des accessoires de voyage pour vloggers, ces petites caméras stabilisées visent désormais un territoire beaucoup plus ambitieux — et beaucoup plus cher.

Selon de nouvelles fuites relayées par le leaker Digital Chat Station, la future Insta360 Luna Ultra pourrait être lancée autour de 5 299 yuans, soit environ 665 euros pour la version standard. Un bundle plus complet grimperait même à près de 810 euros.

À ce niveau tarifaire, Insta360 ne concurrence plus uniquement la gamme Pocket de DJI : la marque commence à flirter avec l’univers des véritables appareils hybrides.

Une mini caméra qui veut jouer dans la cour du cinéma compact

D’après les informations qui circulent, Insta360 préparerait un produit nettement plus ambitieux qu’une simple caméra de vlog. Le Luna Ultra intégrerait un capteur principal 1 pouce, un téléobjectif dédié 3x, une ouverture f/1.8, un zoom « lossless » jusqu’à 6x, et un zoom hybride pouvant atteindre 12x.

Le téléobjectif utiliserait une focale équivalente à environ 70 mm, une approche qui rappelle fortement la nouvelle direction prise par DJI avec l’Osmo Pocket 4P.

Mais Insta360 semble vouloir pousser encore plus loin le positionnement premium.

Un produit pensé pour les créateurs avancés

Parmi les éléments les plus intéressants évoqués dans les fuites figure un écran OLED détachable capable de servir de télécommande sans fil. Une approche modulaire qui pourrait transformer la manière de filmer en solo ou dans des configurations plus professionnelles.

Autre détail particulièrement révélateur : l’enregistrement audio 32 bits flottants. Cette fonctionnalité, longtemps réservée aux équipements audio professionnels, permet de préserver énormément de dynamique sonore et de récupérer plus facilement les erreurs d’exposition audio en post-production. Ce simple choix technique montre clairement que le Luna Ultra vise des créateurs exigeants plutôt que le grand public occasionnel.

Des rumeurs évoquent également des optiques influencées par Leica ainsi qu’une architecture plus modulaire, même si ces éléments restent encore non confirmés.

DJI et Insta360 : la guerre du « cinéma de poche » s’intensifie

Le calendrier n’a rien d’un hasard. DJI doit présenter officiellement la Osmo Pocket 4P le 14 mai à Cannes, tandis que les fuites autour du Luna Ultra se multiplient quasiment au même moment.

Les deux fabricants semblent désormais engagés dans une bataille stratégique : transformer les caméras gimbal compactes en véritables outils de production audiovisuelle.

Et cela change complètement la nature du marché. Pendant des années, ces appareils misaient surtout sur la simplicité, la compacité, le voyage, et le vlog rapide. Désormais, les priorités deviennent la qualité cinéma, la polyvalence optique, l’audio professionnel, la modularité, et l’intégration créative avancée.

Le vrai défi : convaincre au-delà des passionnés

Reste une question essentielle : le public est-il prêt à payer près de 900 dollars pour une caméra gimbal compacte ? À ce tarif, les consommateurs commencent à comparer avec des hybrides APS-C, des Sony ZV dédiées aux créateurs, des appareils Micro Four Thirds, voire certains kits plein format d’entrée de gamme.

La proposition de valeur devient donc beaucoup plus complexe. Insta360 et DJI ne vendent plus seulement un gadget de poche ; ils tentent désormais de vendre une nouvelle catégorie d’outil créatif ultra-mobile.

Et cette évolution en dit long sur le marché actuel de la création vidéo : la frontière entre caméra professionnelle et appareil nomade devient de plus en plus floue.