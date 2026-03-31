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Apple retire Cursor de l’App Store : clash entre IA de coding et contrôle des plateformes

Apple retire Cursor de l’App Store : clash entre IA de coding et contrôle des plateformes

Apple a retiré Cursor de l’App Store sans explication détaillée. Un geste en apparence banal — la firme de Cupertino communique rarement sur ses décisions de modération — mais qui intervient à un moment particulièrement sensible.

Car, Cursor n’est pas une app comme les autres : c’est l’un des symboles de la nouvelle génération d’outils de « vibe coding », où l’on décrit une intention en langage naturel pour laisser l’IA écrire le code.

Derrière cette suppression discrète se dessine en réalité un affrontement plus large : celui entre les plateformes fermées et une nouvelle vague d’outils capables de redéfinir la manière dont les applications sont conçues… y compris sur iOS.

Cursor, ou la promesse d’un développement logiciel sans friction

Développé par la startup Anysphere, Cursor s’est imposé en quelques mois comme l’un des éditeurs de code les plus commentés dans l’écosystème tech. Son principe est simple, mais radical : transformer l’IDE en copilote actif, capable de générer, modifier et déboguer du code à partir de simples instructions en anglais.

Cette approche s’inscrit dans un mouvement plus large popularisé sous le terme de « vibe coding », théorisé notamment par Andrej Karpathy. L’idée : le développeur ne code plus ligne par ligne, il exprime une intention, et l’IA se charge de l’implémentation.

Ce paradigme n’est plus expérimental. Des outils comme GitHub Copilot, Cursor ou Replit permettent déjà de produire des applications fonctionnelles avec une vitesse inédite. Pour les investisseurs, le signal est clair : Cursor a levé près de 900 millions de dollars et atteint une valorisation dépassant les 9 milliards. Une somme qui traduit une conviction forte — le futur du développement passera par l’IA.

Pourquoi Apple a-t-il retiré Cursor ?

Apple n’a pas donné de raison officielle. Mais ; plusieurs hypothèses crédibles émergent, à commencer par les règles historiques de l’App Store. La section 2.5.2 des guidelines impose que les applications soient « self-contained » et n’exécutent pas de code modifiant leur comportement après validation. Or, un outil comme Cursor — capable de générer et potentiellement exécuter du code dynamiquement — se situe dans une zone grise.

Ce n’est pas un cas isolé. Apple a déjà utilisé cette logique pour limiter certains navigateurs, environnements de scripting ou plateformes de développement. Mais ici, la question dépasse la conformité technique.

Derrière les règles, une tension stratégique bien plus profonde

Depuis WWDC 2024, Apple pousse activement sa propre vision de l’IA avec Apple Intelligence. L’entreprise commence aussi à intégrer des fonctionnalités d’assistance au code dans Xcode, son environnement de développement officiel. Le problème ? Ces outils restent aujourd’hui bien moins avancés que Cursor ou Copilot.

Autoriser un acteur externe à dominer l’expérience de développement sur ses plateformes reviendrait, pour Apple, à céder une partie du contrôle sur la chaîne de création logicielle. Or, ce contrôle est l’un des piliers de son écosystème. Et, Apple n’a jamais été à l’aise avec les intermédiaires puissants.

Un pattern bien connu… mais appliqué aux développeurs eux-mêmes

Ce n’est pas la première fois que Apple est accusé d’utiliser ses règles comme levier concurrentiel. Les précédents sont nombreux : le conflit avec Epic Games, les tensions avec Spotify ou encore le rejet initial de l’app Hey. Mais, Cursor marque une différence majeure. Cette fois, la cible n’est pas une app grand public. C’est un outil pour développeurs. Et, c’est là que le risque devient réel pour Apple.

Les développeurs sont le cœur de l’écosystème iOS. Les frustrer, c’est fragiliser la plateforme elle-même — surtout à une époque où des frameworks comme Flutter ou React Native rendent le développement multiplateforme de plus en plus accessible.

Le « vibe coding » menace un avantage clé d’Apple

Le succès des outils comme Cursor repose sur une idée simple : réduire la dépendance aux compétences techniques traditionnelles. Mais pour Apple, l’enjeu est ailleurs. Si une IA peut générer facilement des apps pour iOS, Android et le web en parallèle, alors la barrière d’entrée spécifique à l’écosystème Apple s’affaiblit.

Autrement dit, le « verrouillage développeur » — l’un des avantages compétitifs historiques d’Apple — pourrait commencer à s’éroder. Et, c’est probablement l’un des points les plus sensibles dans ce dossier.

Apple peut aussi invoquer des raisons plus légitimes : qualité des apps, sécurité, conformité aux règles. Des applications générées par IA peuvent contenir des bugs, des failles ou des comportements non conformes. À l’échelle de l’App Store, une explosion d’apps « générées » pourrait compliquer encore davantage le processus de validation.

Mais, cette justification, bien que crédible, ne suffit pas à dissiper les critiques — surtout en l’absence de transparence.

Un contexte réglementaire de plus en plus contraignant

Le retrait de Cursor intervient aussi dans un climat réglementaire tendu. La Digital Markets Act impose désormais davantage de transparence dans les décisions de modération des grandes plateformes. De son côté, le U.S. Department of Justice accuse Apple d’utiliser ses règles pour maintenir une position dominante.

Dans ce contexte, chaque suppression d’app devient potentiellement un sujet politique — et Cursor coche plusieurs cases sensibles : innovation, concurrence, IA.

Dans les faits, l’impact direct pour Anysphere reste limité. Cursor est avant tout un outil desktop, basé sur Visual Studio Code, disponible sur macOS, Windows et Linux. Mais, le signal envoyé est clair. Apple rappelle qu’il reste le gardien absolu sur iOS. Et que certains types d’outils — en particulier ceux qui redéfinissent la création logicielle — seront scrutés de très près.

Le paradoxe Apple, plus visible que jamais

La situation révèle une contradiction ancienne, mais désormais difficile à ignorer :

Sur Mac, Apple se présente comme un champion des outils professionnels ouverts

Sur iOS, l’entreprise contrôle strictement ce que vous pouvez installer et utiliser

Avec l’arrivée des outils d’IA générative pour le code, cette tension devient structurelle. Plus ces outils gagnent en puissance, plus ils remettent en question le modèle même de plateforme fermée.

Et, Cursor n’est probablement que le premier cas visible d’un débat qui ne fait que commencer.