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OPPO Find X9s Pro : le futur roi des compacts avec 7 000 mAh et double capteur de 200 mégapixels

OPPO Find X9s Pro : le futur roi des compacts avec 7 000 mAh et double capteur de 200 mégapixels

OPPO pourrait bientôt étoffer sa gamme Find X9 avec un modèle particulièrement intrigant. D’après une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station, le futur Find X9s Pro miserait sur une formule rare : un smartphone plus compact que les flagships XXL habituels, mais sans vrai compromis sur la photo, la puissance ou l’autonomie.

À ce stade, OPPO n’a rien officialisé, et toutes ces informations doivent donc être traitées comme des éléments de pré-lancement.

Find X9s Pro : Un format plus compact, mais clairement haut de gamme

Selon la fuite, l’appareil intégrerait un écran plat de 6,32 pouces fourni par Tianma, avec une définition 1,5K, une technologie LTPS et un packaging LIPO pour affiner les bordures. Sur le papier, OPPO chercherait donc à proposer un téléphone plus maniable que les grands modèles premium actuels, tout en conservant une présentation très soignée.

Le cœur du smartphone serait confié au MediaTek Dimensity 9500, une puce déjà associée à d’autres appareils premium de la série Find X9. Cela placerait le Find X9s Pro dans une catégorie clairement flagship, malgré son format plus contenu.

La photo serait l’argument le plus spectaculaire

C’est probablement la partie la plus frappante de la fuite. Le Find X9s Pro serait équipé de deux capteurs 200 mégapixels. Le premier serait un Samsung HP5 au format 1/1,56 pouce pour la caméra principale, tandis que le second serait un autre HP5 utilisé dans un téléobjectif périscopique 3x. À cela s’ajouteraient un ultra grand-angle 50 mégapixels, un capteur Danxia de 3,2 MP dédié à la restitution des couleurs, ainsi qu’une caméra frontale 32 mégapixels.

Cette configuration raconte quelque chose d’assez clair sur la stratégie de OPPO. La marque ne semble pas vouloir faire du X9s Pro un simple « petit flagship », mais un modèle image très agressif, capable de se distinguer dans un marché où les compacts premium sacrifient souvent soit le zoom, soit la taille des capteurs. Le capteur Danxia, lui, viserait à améliorer la fidélité colorimétrique, un détail qui montre qu’Oppo continue de travailler le rendu photo au-delà de la seule course aux mégapixels.

Une batterie de plus de 7 000 mAh dans un appareil compact

L’autre surprise concerne l’autonomie. Les fuites parlent d’une batterie supérieure à 7 000 mAh, avec une charge filaire 80 W et même la charge sans fil. Si cela se confirme, OPPO signerait ici une proposition très agressive, surtout pour un smartphone de ce format.

Le smartphone serait aussi certifié IP68 et IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et pourrait embarquer un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D. Un autre leak évoque en plus des variantes 12/256 Go, 12/512 Go, 16/512 Go et 16 Go/1 To, ainsi que des coloris Titanium, White, Cyan et Orange.

OPPO semble vouloir créer un « mini Ultra » à sa façon

Au fond, le Find X9s Pro paraît suivre une logique très actuelle du marché chinois : reprendre les attributs d’un grand flagship photo et les condenser dans un format plus désirable au quotidien. Ce n’est pas un hasard si plusieurs relais le décrivent déjà comme un compact flagship.

Reste maintenant la question du calendrier. D’autres fuites évoquent une arrivée dès avril en Chine, potentiellement aux côtés du Find X9 Ultra, mais là encore, rien n’a été confirmé officiellement par OPPO.

Si cette fiche technique se vérifie, le Find X9s Pro pourrait devenir l’un des smartphones les plus intéressants de la prochaine vague Android : un appareil plus compact en apparence, mais pensé comme un vrai concentré de haut de gamme.