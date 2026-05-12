Google profite de l’édition 2026 de l’Android Show pour dévoiler une vision beaucoup plus ambitieuse d’Android. Avec Gemini Intelligence, le système d’exploitation ne veut plus seulement répondre aux commandes des utilisateurs, mais commencer à agir de manière proactive pour automatiser des tâches du quotidien.

Google décrit cette nouvelle génération d’Android comme un véritable « système d’intelligence » capable d’anticiper les besoins des utilisateurs tout en restant sous leur contrôle.

Gemini Intelligence arrive au cœur d’Android

Gemini Intelligence sera déployé progressivement à partir de cet été sur les derniers smartphones Samsung Galaxy et Google Pixel avant d’arriver plus largement sur les montres connectées, les voitures, les lunettes connectées et les ordinateurs portables Android.

Google veut surtout transformer Gemini en véritable agent personnel capable d’exécuter des tâches complexes entre plusieurs applications.

L’IA pourra par exemple réserver automatiquement une place de vélo pour un cours de spinning, retrouver un syllabus dans Gmail, ajouter les livres nécessaires dans un panier d’achat, ou encore générer automatiquement une commande de courses à partir d’une note.

L’approche ressemble beaucoup à ce que préparent actuellement OpenAI, Apple ou Microsoft autour des agents IA.

Android commence à comprendre ce qu’il voit à l’écran

Google pousse aussi beaucoup l’analyse contextuelle visuelle. Gemini pourra désormais comprendre le contenu affiché à l’écran ou analyser une photo afin d’exécuter des actions intelligentes.

Google donne notamment plusieurs exemples :

transformer automatiquement une liste de courses en panier de livraison

analyser une brochure photographiée

rechercher automatiquement un voyage similaire sur Expedia

suivre l’avancement de tâches directement via des notifications

Le plus intéressant reste que l’IA agit uniquement après validation de l’utilisateur. Google insiste beaucoup sur le fait que Gemini reste sous contrôle et cesse toute action une fois la tâche terminée.

Chrome devient un navigateur IA

Google introduit également Gemini dans Chrome sur Android. Le navigateur devient ainsi capable de résumer des pages web, d’expliquer des sujets complexes, de rechercher des informations dans Gmail, d’ajouter des événements au calendrier, et d’enregistrer des notes dans Google Keep.

Chrome va aussi gagner un nouveau mode « auto browse » capable d’automatiser certaines tâches répétitives comme réserver une place de parking, modifier une commande, remplir des formulaires ou effectuer certaines recherches automatiquement.

Google promet toutefois des garde-fous importants avec des confirmations obligatoires avant toute action sensible comme un achat ou une publication sur les réseaux sociaux.

Gboard devient beaucoup plus intelligent

Google annonce également Rambler, une nouvelle fonction intégrée à Gboard destinée à améliorer la dictée vocale. L’idée est de permettre aux utilisateurs de parler naturellement sans devoir structurer parfaitement leurs phrases.

Gemini se charge ensuite d’éliminer les hésitations, de reformuler, de rendre le texte plus fluide et de gérer plusieurs langues simultanément dans un même message.

Google explique notamment que Rambler est capable de comprendre des conversations mélangeant plusieurs langues dans un même texte.

Android pourra créer ses propres widgets

Google introduit aussi « Create My Widget », une nouvelle fonction générative permettant de créer des widgets personnalisés à partir d’une simple description textuelle.

Les utilisateurs pourront demander un widget météo très spécifique, un tableau de bord nutrition, un suivi d’entraînement et des recettes personnalisées.

Gemini générera ensuite automatiquement l’interface adaptée.

Android change aussi visuellement

Gemini Intelligence s’accompagne d’une évolution importante du design d’Android basée sur Material 3 Expressive. Google explique vouloir réduire les distractions grâce à des animations plus intelligentes et une interface davantage centrée sur la concentration.

L’objectif est paradoxalement de permettre aux utilisateurs de passer moins de temps sur leurs appareils tout en étant plus efficaces.

Android entre clairement dans l’ère agentique

Avec Android 17, Google montre surtout qu’il veut transformer Android en plateforme IA complète capable d’agir, d’anticiper, de comprendre le contexte, d’automatiser et d’interagir naturellement avec l’utilisateur.

Et cette stratégie dépasse largement le smartphone puisque Google prépare déjà l’arrivée de Gemini Intelligence dans les voitures, les montres, les lunettes connectées et l’ensemble de son écosystème Android.