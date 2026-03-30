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OPPO Pad Mini : La future référence des petites tablettes haut de gamme ?

OPPO Pad Mini : La future référence des petites tablettes haut de gamme ?

Le marché Android redécouvre peu à peu un format qu’il avait trop longtemps négligé : la petite tablette haut de gamme. OPPO semble décidé à s’y engouffrer avec une proposition plus sérieuse que son nom ne le laisse penser.

À côté de l’attendue OPPO Pad 5 Pro, la marque préparerait aussi une OPPO Pad Mini, montrée brièvement dans un teaser officiel et désormais au centre de nouvelles fuites avant un lancement pressenti en avril 2026.

OPPO Pad Mini : Une « Mini » qui ne ressemblerait pas à une tablette au rabais

Le premier signal est venu de Qiao Jiadong, directeur des produits de l’écosystème intelligent de OPPO, qui a montré l’appareil dans une courte vidéo sur Douyin. Elle ressemble à une tablette fine, légère, et surtout présentée comme un produit qui ne sacrifie pas totalement la performance malgré son format compact.

Autrement dit, OPPO ne semble pas vendre ici une petite tablette pensée uniquement pour être moins chère, mais un vrai produit premium réduit à l’essentiel.

Selon les dernières fuites relayées ce matin, la OPPO Pad Mini embarquerait un écran OLED de 8,8 pouces avec des bordures très fines sur les quatre côtés. Le design suivrait la grammaire récente de OPPO, avec un châssis unibody en métal très fin et un module photo arrière minimaliste en forme de pilule.

Les coloris évoqués sont gris foncé, violet et cyan, le teaser vidéo montrant notamment la tablette en violet.

Ce format est important. À 8,8 pouces, OPPO se place frontalement dans un territoire que beaucoup d’utilisateurs considèrent comme le vrai sweet spot entre mobilité et confort d’affichage. C’est aussi le type de diagonale qui peut séduire à la fois pour la lecture, le jeu, la vidéo et une forme de productivité légère.

Une puce Snapdragon 8 Gen 5 qui changerait complètement le ton du produit

L’élément le plus intéressant se situe peut-être à l’intérieur. Les fuites attribuées à Digital Chat Station parlent d’un Snapdragon 8 Gen 5, avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ainsi qu’un support de la charge rapide 67 W. Si cela se confirme, la OPPO Pad Mini ne jouerait pas du tout dans la catégorie des petites tablettes « correctes », mais dans celle des compactes réellement performantes.

C’est précisément ce qui pourrait la distinguer. La plupart des petites tablettes Android acceptent un compromis assez net sur la puissance. OPPO ferait ici le pari inverse : conserver la portabilité du format mini sans lui imposer un plafond matériel trop bas.

Un lancement qui semble lié à la grande séquence Oppo du printemps

Plusieurs sources convergent vers un lancement en avril en Chine, probablement au cours du même événement que le Find X9 Ultra et d’autres annonces hardware.

Comme souvent chez OPPO et OnePlus, la logique de rebranding n’est jamais loin. Plusieurs rapports antérieurs indiquent que OnePlus préparerait lui aussi un Pad Mini, vraisemblablement dérivé de cette OPPO Pad Mini, tandis que la OnePlus Pad 3 Pro pourrait reprendre la future OPPO Pad 5 Pro. Cela renforcerait l’idée que OPPO ne lance pas seulement un produit isolé, mais pose les bases d’une nouvelle sous-catégorie dans son écosystème.

OPPO semble avoir compris qu’une petite tablette n’a d’intérêt que si elle reste désirable

Le plus intéressant dans cette OPPO Pad Mini, c’est qu’elle ne semble pas vouloir exister uniquement parce qu’elle est plus petite. OPPO paraît comprendre qu’en 2026, une petite tablette doit offrir autre chose qu’une simple réduction de format. Elle doit être portable, oui, mais aussi aspirationnelle, suffisamment puissante pour ne pas donner l’impression d’un compromis permanent.

En somme, la OPPO Pad Mini pourrait compter moins comme une simple nouvelle tablette que comme l’une des premières réponses sérieuses au retour du segment compact premium sous Android. Et si la fiche technique fuitée se confirme, elle pourrait bien devenir le type de produit que le marché attendait depuis plus longtemps qu’il ne l’admet.