vivo vient de lancer en Chine le vivo X300 Ultra, un smartphone qui ne cherche plus seulement à bien photographier, mais à se rapprocher franchement d’une logique d’appareil photo mobile haut de gamme.

La marque le présente comme un produit « conçu pour la photographie professionnelle », et toute sa fiche technique tourne autour de cette ambition.

vivo X300 Ultra : Une architecture photo qui donne le ton

Le cœur du vivo X300 Ultra, c’est son bloc photo « 3+2 ZEISS Master Lenses Collection ». vivo y associe un ultra grand-angle 14 mm basé sur un Sony LYTIA 818, un module principal 35 mm surnommé « Documentary Camera » avec un Sony LYTIA 901, et un téléobjectif 85 mm « Gimbal-Grade APO Telephoto » reposant sur un capteur Samsung HP0 de 200 mégapixels. La stabilisation optique est présente sur toutes les focales annoncées.

Ce positionnement est intéressant, car vivo ne vend pas seulement une addition de capteurs. La marque construit un récit photographique très assumé autour de focales précises, presque comme si chaque module était pensé pour un style d’image distinct.

Vidéo, son et accessoires : un écosystème plus qu’un simple téléphone

Sur la vidéo, le vivo X300 Ultra monte aussi en gamme avec la prise en charge du 4K à 120fps en 10-bit Log sur plusieurs focales, ainsi qu’une compatibilité avec le workflow ACES pour la postproduction. La capture audio s’appuie sur un système quad-mic, avec prise en charge des microphones sans fil. vivo ajoute en parallèle des téléconvertisseurs dédiés, dont un modèle 400 mm et un modèle plus compact « Lipstick 200 », pour étendre encore les usages photo du téléphone.

Le smartphone est animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et se décline en plusieurs versions allant de 12 Go à 16 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de stockage. Il est proposé en noir, argent et vert. L’écran est une dalle LTPO OLED de 6,82 pouces à 120 Hz, avec une caméra frontale de 50 mégapixels et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

Une batterie plus généreuse que prévu, et un prix désormais connu en Chine

Là où certaines premières reprises parlaient d’une batterie 6 600 mAh, les détails publiés lors du lancement en Chine indiquent finalement une batterie de 7 000 mAh, avec charge filaire 100 W et charge sans fil 40 W.

En Chine, le vivo X300 Ultra démarre à 6 999 yuans (882 euros) en 12 Go/256 Go, puis monte à 7 499 yuans (945 euros) en 12 Go/512 Go, 7 999 yuans (1 010 euros) en 16 Go/512 Go et 8 999 yuans (1 135 euros) pour la version 16 Go/1 To Satellite Communication Edition.

Une vraie portée internationale, pour la première fois sur un modèle Ultra

vivo a confirmé plus tôt au MWC 2026 vouloir lancer le vivo X300 Ultra sur des marchés mondiaux plus tard dans l’année, une première pour un modèle Ultra de la gamme X.

Le vivo X300 Ultra donne l’impression d’un appareil conçu moins pour cocher des cases que pour imposer une vision. Le smartphone haut de gamme chinois entre ici dans une phase où la différenciation ne passe plus seulement par la puissance ou le design, mais par une manière très spécifique de traiter l’image. Avec ses focales dédiées, ses téléconvertisseurs, son workflow vidéo plus pro et sa sortie mondiale annoncée, vivo essaie clairement de faire du vivo X300 Ultra autre chose qu’un flagship de plus.