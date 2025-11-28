Sony lance le capteur LYTIA 901 avec remosaïçage IA intégré

Sony Semiconductor Solutions Corporation vient d’officialiser le LYTIA 901, un capteur photo mobile haut de gamme de 200 mégapixels, au format 1/1,12 pouce, doté d’une nouvelle architecture de pixels, d’améliorations majeures en basse lumière et — grande première — d’un remosaïçage IA directement intégré dans le capteur.

Ce nouveau modèle inaugure aussi la nouvelle nomenclature unifiée de la gamme Sony, désormais basée sur le format : LYTIA + numéro de modèle.

Caractéristiques principales du Sony LYTIA 901

Avec une diagonale de 14,287 mm, Sony atteint 200 mégapixels tout en conservant une taille de capteur particulièrement grande pour un smartphone. Le pixel pitch reste de 0,7 μm, mais Sony a revu la structure interne des pixels pour augmenter la sensibilité et la saturation.

Sony pousse plus loin la logique du Quad-Bayer : Ici, 16 pixels (4×4) de même couleur sont regroupés pour maximiser la sensibilité en faible luminosité.

Avantages du QQBC :

meilleure capture en basse lumière

haute résolution restituée grâce au remosaïçage IA

zoom optique simulé jusqu’à x4 sans trop de perte de détails

plus grande plage dynamique et meilleure saturation

Le capteur combine ensuite ce « super-pixel » 16-en-1 avec un traitement HDR amélioré.

Remosaïçage IA intégré au capteur (hardware-embedded)

Sony intègre directement au cœur du LYTIA 901 un moteur IA dédié au remosaïçage, capable de reconstruire les détails fins que les algorithmes standard n’arrivent souvent pas à préserver.

Ce que permet l’IA dans le capteur

restitution plus précise des textures fines (cheveux, tissu, écriture)

moins d’artéfacts sur les motifs complexes

zoom vidéo jusqu’à x4 en temps réel

latence réduite et efficacité accrue, car tout est traité dans le capteur, sans dépendre du SoC

C’est l’une des nouveautés les plus importantes : le remosaïçage n’est plus seulement logiciel, il devient matériel et immédiat.

HDR avancé : plus de 100 dB de dynamique

Le LYTIA 901 combine plusieurs technologies HDR maison : DCG-HDR (Dual Conversion Gain HDR), Fine12-bit ADC (convertisseur analogique-numérique 12 bits) et HF-HDR (High-Frequency HDR).

En mode 16-pixel additive, Sony annonce une dynamique supérieure à 100 dB, de quoi préserver davantage de détails dans les hautes lumières comme dans les ombres.

Disponibilité & smartphones compatibles

Sony annonce un début de production en masse pour novembre 2025. Selon plusieurs fuites, les premiers modèles à intégrer ce capteur au premier trimestre 2026 seraient le OPPO Find X9 Ultra et le vivo X300 Ultra.

Ces deux marques ont une relation de longue date avec Sony pour leurs capteurs haut de gamme, ce qui rend ces informations crédibles.