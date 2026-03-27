vivo X300 Ultra : Le futur roi de l’ultra premium dévoile sa fiche technique explosive

À quelques jours de son lancement en Chine, le vivo X300 Ultra commence à sortir du simple territoire de la rumeur. vivo a déjà confirmé une partie de sa fiche technique avant l’annonce du 30 mars 2026, et tout indique une stratégie très lisible : faire de ce modèle un ultra-premium centré sur l’image, sans négliger l’écran, l’audio et l’endurance.

vivo X300 Ultra : Un Snapdragon haut de gamme pour distinguer le Ultra

L’une des confirmations les plus importantes concerne la puce. Alors que les vivo X300 et vivo X300 Pro s’appuient sur la famille Dimensity 9500, le vivo X300 Ultra embarquera bien un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Vivo a aussi confirmé un écran plat 2K calibré Zeiss Master Color, avec 144 Hz et Ultra XDR, ce qui place clairement l’appareil dans une logique de restitution visuelle premium, autant pour la photo que pour l’usage quotidien.

Les rapports récents convergent aussi sur une batterie de 6 600 mAh, associée à une charge 100 W filaire et 40 W sans fil. Le point le plus intéressant est peut-être ailleurs : malgré ce format énergétique ambitieux, le châssis resterait contenu à 8,19 mm d’épaisseur, un chiffre confirmé par les reprises des teasers officiels.

vivo livrerait en plus un chargeur USB-C vers USB-C dans la boîte.

L’expérience multimédia semble particulièrement soignée

vivo ne limite pas son discours à la photo. La marque met aussi en avant un système de quatre microphones, pensé pour améliorer la capture sonore, notamment en vidéo. Le téléphone intégrerait également des haut-parleurs personnalisés avec une unité montante 1697 et une cavité sonore de 0,8 cc, ainsi qu’un moteur haptique 751440 destiné à renforcer le retour tactile.

Un nouveau geste back-tap permettrait enfin d’assigner des raccourcis comme la lampe torche, le mode silencieux ou certaines fonctions de reconnaissance à l’écran.

Le vrai cœur du produit reste évidemment la photo

Même si votre texte portait surtout sur les spécifications « hors caméra », il faut rappeler que le vivo X300 Ultra est présenté partout comme le modèle photo de la gamme.

Les fuites récentes décrivent un bloc très ambitieux, avec notamment des capteurs 200 mégapixels, ce qui renforce l’idée d’un appareil conçu pour se distinguer moins par un redesign spectaculaire que par une proposition photographique très affirmée. À ce stade, ces détails caméra relèvent encore des fuites et non d’une fiche officielle complète.

vivo cherche moins le compromis que la cohérence ultra-premium

Le vivo X300 Ultra donne l’impression d’un smartphone construit autour d’une idée assez claire : faire converger performance, grand écran, grosse batterie, audio renforcé et photographie avancée dans un seul objet, sans tomber dans un design excessivement épais.

vivo semble vouloir montrer qu’un flagship photo n’a plus besoin d’être seulement un « camera phone », mais peut devenir un produit premium complet. Cette lecture reste une inférence, mais elle s’appuie sur les teasers officiels déjà publiés et sur les éléments qui circulent avant lancement.