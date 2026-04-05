Il y a quelques années encore, l’idée aurait semblé presque absurde : ouvrir un terminal Linux complet sur un smartphone Galaxy, sans root, sans bidouille, sans solution communautaire bricolée. Et pourtant, c’est précisément la direction que prend Samsung. Pas sous la forme d’un gadget pour technophiles du dimanche, mais comme une extension très sérieuse de ce que peut devenir un téléphone haut de gamme en 2026.

Le plus intéressant, c’est que cette évolution ne relève plus de la science-fiction produit. Les premiers indices concrets montrent que le Linux Terminal sur Galaxy existe bel et bien dans les builds récentes, avec une logique de virtualisation beaucoup plus propre et plus robuste que les anciennes tentatives du genre.

Un terminal Linux, oui — mais dans une machine virtuelle, pas dans un bricolage système

La vraie sophistication du projet tient à sa base technique. Android s’appuie désormais sur l’Android Virtualization Framework (AVF), un cadre de virtualisation conçu pour exécuter du code dans des environnements mieux isolés que le simple sandboxing applicatif. Google explique que cet AVF fournit des environnements d’exécution sécurisés et privés, particulièrement adaptés aux usages où l’isolation forte est essentielle.

Cette architecture repose notamment sur pKVM, que Google et la documentation AOSP présentent comme une brique centrale de l’AVF depuis Android 13, avec un renforcement progressif ensuite. En pratique, cela signifie qu’un environnement Linux peut tourner dans une VM beaucoup plus proprement séparée d’Android qu’avec un simple chroot ou un conteneur bricolé.

Et, c’est précisément ce qui rend l’idée plus crédible : on ne « déverrouille » pas le téléphone pour y injecter Linux, on exécute Linux dans un cadre mieux maîtrisé par le système.

Samsung ne relance pas exactement Linux on DeX, mais l’esprit revient clairement

Impossible de ne pas penser à Linux on DeX. Samsung avait déjà tenté, dès 2017, d’ouvrir cette passerelle entre smartphone et environnement Linux plus classique. Le programme a été abandonné en 2019, avec l’arrivée d’Android 10, sans jamais vraiment atteindre le stade d’un produit grand public durable.

La différence aujourd’hui, c’est que le contexte matériel et logiciel a radicalement changé. D’un côté, Android dispose enfin d’une couche de virtualisation officielle et sécurisée. De l’autre, les Galaxy haut de gamme ont désormais assez de CPU, de RAM et de stockage pour faire tourner ce type d’environnement sans paraître immédiatement hors sujet.

Ce que Samsung apporte concrètement avec One UI 8.5

Les informations les plus récentes rapportées par Android Authority montrent que One UI 8.5, basé sur Android 16 QPR2, apporte des améliorations sensibles à l’expérience Terminal sur Galaxy. Les plus notables sont le support des applications graphiques et un accès élargi au stockage, y compris un mécanisme de « gestion dynamique de la mémoire » permettant au Terminal d’utiliser davantage d’espace disponible sur l’appareil.

Autrement dit, on ne parle plus seulement d’une ligne de commande symbolique. On commence à approcher un environnement Linux capable d’aller au-delà du shell nu, avec des usages qui peuvent intéresser de vrais profils techniques.

À qui cela peut vraiment servir ?

C’est là que le sujet devient passionnant. Un terminal Linux natif sur Galaxy ne changera absolument rien à l’utilisateur qui scrolle Instagram dans le métro. En revanche, pour certains profils, cela peut être très concret : développeurs, administrateurs système, ingénieurs DevOps, étudiants en informatique, chercheurs, ou plus simplement utilisateurs avancés qui veulent une machine d’appoint réellement capable d’exécuter des outils Linux standards.

Le gain ne tient pas forcément à l’idée de remplacer un laptop. Il tient à une autre promesse, plus fine : réduire ces moments où l’on a besoin d’un terminal « maintenant », sans avoir son ordinateur sous la main.

Tous les Galaxy ne sont probablement pas concernés

Il faut aussi éviter une surpromesse. Rien n’indique aujourd’hui que « chaque Galaxy compatible One UI 8″ deviendra automatiquement une machine Linux de poche. La documentation Google précise que l’AVF est pris en charge uniquement sur certains appareils ARM64, et la réalité côté Samsung semble pour l’instant liée à des appareils récents, notamment des Galaxy S26 Exynos observés dans les fuites et tests.

En clair, la compatibilité dépendra vraisemblablement des extensions de virtualisation du processeur, du support logiciel précis de Samsung, et peut-être de la segmentation volontaire de la marque. À ce stade, Samsung n’a pas publié de liste officielle exhaustive d’appareils pris en charge.

Samsung touche enfin à une idée que l’industrie mobile n’a jamais complètement réussi à concrétiser

Ce qui rend cette évolution vraiment intéressante, ce n’est pas seulement le retour d’un terminal sur Galaxy. C’est le fait qu’elle relance, avec de meilleurs outils, une vieille obsession de l’informatique mobile : faire du téléphone autre chose qu’un terminal de consommation. Canonical l’a tenté avec Ubuntu Touch. Microsoft a flirté avec cette idée via Continuum. Samsung lui-même s’y était essayé avec Linux on DeX. À chaque fois, la vision était séduisante, mais le moment technique ne suivait pas complètement.

Aujourd’hui, le moment paraît un peu plus crédible. Non pas parce que le smartphone aurait soudain remplacé l’ordinateur, mais parce qu’il devient enfin capable, dans certains cas précis, d’en emprunter une partie du sérieux. Et si Samsung soutient réellement cette fonction dans la durée — mises à jour, compatibilité, écoute de la communauté — ce terminal Linux pourrait compter comme bien plus qu’un simple bonus geek.

En somme, Samsung ne transforme pas encore le Galaxy en workstation universelle. Mais, il commence à faire quelque chose de plus subtil, et peut-être plus intelligent : donner à son téléphone la capacité d’être utile là où, jusqu’ici, il fallait forcément rouvrir son laptop.