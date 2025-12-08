One UI 8.5 : Samsung ouvre enfin la bêta publique, toutes les nouveautés

Après des semaines de tests internes, la nouvelle génération de One UI sort de l’ombre. Le Galaxy S25 devient le terrain d’expérimentation d’une interface plus intelligente, plus fluide… et enfin vraiment connectée. Samsung lance la mécanique : One UI 8.5 est officiellement en bêta publique, et la mise à jour ne se contente pas de retoucher l’interface.

Elle inaugure ce que Samsung appelle « la nouvelle ère de l’écosystème Galaxy » — une manière élégante de dire que votre téléphone, votre tablette, votre PC et votre TV vont enfin commencer à se comporter comme une seule et même plateforme.

Après des semaines de tests internes, la bêta est désormais ouverte aux utilisateurs de Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, avec un déploiement dès le 8 décembre 2025 en Corée du Sud, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Inde et Pologne. L’extension à d’autres marchés suivra progressivement.

Le Galaxy S25 Slim et le S25 FE restent exclus de cette bêta.

One UI 8.5: la mise à jour qui connecte (enfin) vraiment l’écosystème Galaxy

Samsung tease depuis longtemps la vision d’un écosystème fluide et sans friction. Cette fois, ce n’est plus du marketing : Storage Share, Audio Broadcast, Photo Assist, Quick Share intelligent et une nouvelle brique de sécurité anti-vol donnent une consistance nouvelle à cette promesse.

Storage Share: la fonctionnalité la plus importante de la mise à jour

Ouvrir les fichiers de votre téléphone directement depuis votre tablette, PC ou TV Samsung. Et sans transfert, sans câble, sans manipulation.

Si vous êtes connecté au même compte Samsung, votre smartphone devient automatiquement un disque réseau que votre équipement Galaxy peut explorer.

Un vrai équivalent maison à la « Continuité » d’Apple — mais dans un univers où les télévisions et PC sont également intégrés.

Audio Broadcast : votre smartphone devient un micro… pour tout le monde

Grâce au standard Auracast, le micro du Galaxy S25 peut diffuser votre voix vers n’importe quel appareil Bluetooth LE Audio compatible à proximité.

Pratique pour les visites guidées, les conférences, l’enseignement, et les évènements. Et, c’est une nouveauté que même Apple n’a pas (encore) dans son arsenal.

Photo Assist : enfin un vrai flux d’édition moderne

Fini les dizaines de brouillons enregistrés dans la galerie — avec Photo Assist, vous pouvez :

éditer vos photos en continu,

annuler/rétablir indéfiniment,

appliquer des suggestions IA,

et ne sauvegarder que la version finale.

Une petite révolution qui améliore la vie réelle.

Quick Share devient intelligent

Le partage rapide reconnaît désormais les visages dans vos photos et vous suggère d’envoyer automatiquement l’image aux personnes concernées.

Une fonctionnalité discrète mais terriblement pragmatique.

Theft Protection: une sécurité enfin sérieuse

Un nouveau verrouillage automatique baptisé Failed Authentication Lock se déclenche si trop de tentatives biométriques ou de mots de passe échouent.

Une réponse directe à la recrudescence des vols ciblant les smartphones premium.

Une vision plus mature : Samsung mise sur l’invisible, pas sur les effets de manche

On le voit : One UI 8.5 ne cherche pas à impressionner avec des gadgets. Elle s’attaque aux irritants du quotidien : mieux transférer, mieux collaborer, mieux modifier, et mieux sécuriser.

Et c’est exactement ce que les utilisateurs réclamaient. Les propriétaires de Galaxy Book et de TV Samsung, en particulier, verront immédiatement la différence — leurs appareils deviennent soudain plus utiles, plus cohérents, plus logiques ensemble.

Comment accéder à la bêta One UI 8.5 ?

Ouvrir Samsung Members Appuyer sur la bannière One UI Beta Program Finaliser l’inscription Aller dans Paramètres → Mise à jour logicielle → Télécharger et installer

Quand arrivera la version stable ?

Comme pour les versions précédentes plusieurs bêtas étalées sur 2 à 3 mois, une sortie stable au premier semestre 2026. Et avant ça : One UI 8.5 arrivera en premier sur les Galaxy S26, début 2026.

Avec One UI 8.5, Samsung ne se contente pas d’améliorer l’existant : il prépare activement son prochain cycle de produits — Galaxy S26, Z Fold 8, Galaxy Book 6 — en créant un écosystème qui parle enfin la même langue.

Et si One UI 8.5 est l’avenir, alors le futur du Galaxy est beaucoup plus fluide que son passé.