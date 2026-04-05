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Siri + Gemini : Pourquoi Google est le seul partenaire capable de sauver l’assistant d’Apple ?

Siri + Gemini : Pourquoi Google est le seul partenaire capable de sauver l'assistant d'Apple ?

Apple nous avait vendu, à la WWDC 2024, une vision très ambitieuse de Siri. Un assistant capable de comprendre le contexte personnel, d’aller chercher dans les messages, les mails, les notes, d’agir dans les apps et de devenir enfin autre chose qu’une simple voix qui lance un minuteur.

Deux ans plus tard, cette promesse reste largement inachevée, même si Apple continue de la réaffirmer dans sa communication sur Apple Intelligence.

Mais, un nouveau scénario change peut-être la lecture du dossier : selon les rapports les plus récents, Siri ne serait plus condamné à dépendre d’un seul moteur externe. Apple préparerait au contraire un système d’extensions permettant de confier une requête à différents assistants tiers, dont ChatGPT, Gemini ou Claude.

Et si cette architecture voit réellement le jour, une question devient inévitable : quel modèle devrait servir de référence par défaut ?

Gemini paraît plus naturel dès que Siri touche à la recherche

Dans les usages quotidiens, Siri n’est pas seulement un assistant vocal. C’est aussi, très souvent, un moteur de recherche parlé. On lui demande la météo, une adresse, une info en ligne, un horaire, un commerce, un contexte local. Sur ce terrain, Google part avec un avantage structurel très difficile à ignorer : l’entreprise dispose toujours du moteur de recherche le plus puissant du marché, ainsi que d’un écosystème qui relie déjà Search, Maps, Shopping et ses autres services.

L’enjeu ne serait donc pas simplement d’ajouter un LLM de plus à Siri, mais de lui greffer un système qui sait déjà très bien répondre aux questions ancrées dans le web et dans le monde réel.

Apple a promis une « personal intelligence » que Gemini commence déjà à livrer

Lors de la présentation de Apple Intelligence, Apple a insisté sur une idée centrale : l’intelligence personnelle. Siri devait être capable de comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, ce qu’il y a dans vos apps, et d’en tirer des réponses plus pertinentes. Apple l’a dit noir sur blanc dans son annonce officielle : Apple Intelligence combine les modèles génératifs avec le contexte personnel pour produire une aide plus utile et plus pertinente.

Or, Google a officiellement lancé en janvier 2026 une fonction Personal Intelligence pour Gemini, qui relie l’assistant à des apps comme Gmail, Photos, YouTube et Search, avec une activation laissée au choix de l’utilisateur.

Là encore, l’écart n’est pas seulement marketing : Apple décrit encore une grande partie de cette vision comme une promesse de Siri en cours de reconstruction, tandis que Google a commencé à la déployer concrètement dans Gemini.

Siri a besoin d’un moteur qui existe déjà à l’échelle système

Apple veut évidemment garder une part d’IA locale et privée sur ses appareils. C’est l’un des piliers de son discours. Mais, Google n’est plus seulement un acteur cloud : Gemini existe aussi dans des formes plus intégrées à Android et à l’appareil, tandis que Bloomberg décrit déjà Apple comme travaillant sur une intégration plus profonde de Gemini dans sa stratégie Siri. Autrement dit, le rapprochement n’a plus rien d’une pure spéculation théorique.

Si Apple veut accélérer le chantier Siri sans tout reconstruire seule à court terme, Gemini a pour lui un avantage très concret : il relie déjà la recherche, le contexte personnel et une logique de service déployée à grande échelle. Ce n’est pas une preuve qu’il serait automatiquement meilleur sur tous les usages, mais c’est sans doute le candidat le plus cohérent dès qu’il s’agit de transformer Siri en assistant vraiment utile au quotidien.

Le partenariat Apple-Google rend cette hypothèse encore plus crédible

Il y a aussi un angle beaucoup plus pragmatique : Apple et Google ont déjà l’une des relations commerciales les plus importantes de la tech moderne. Apple a reçu un montant estimé à 20 milliards de dollars de la part de Google dans le cadre de leur accord faisant de Google le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple.

Étendre cette relation de la recherche Safari à une couche IA plus profonde dans Siri ne serait donc pas un saut culturel radical, mais l’évolution d’un partenariat déjà central pour les deux groupes.

ChatGPT et Claude ont leurs forces, mais pas forcément le même rôle

Cela ne veut pas dire que ChatGPT ou Claude seraient de mauvais candidats. ChatGPT bénéficie déjà d’une intégration existante avec Siri, et Claude est souvent très apprécié pour la lecture longue, le raisonnement nuancé et certains usages professionnels.

Mais si Apple cherche un moteur « par défaut » sous Siri — c’est-à-dire un moteur qui sache gérer recherche, contexte personnel et extension à l’échelle du système — Gemini semble aujourd’hui mieux aligné avec cette mission précise.

Le vrai sujet n’est peut-être plus « quelle IA est la meilleure ? », mais « laquelle colle le mieux à Siri ? »

Le débat devient donc plus intéressant qu’un simple match de popularité entre chatbots. Siri n’a pas besoin d’un modèle brillant dans l’absolu. Il a besoin d’un moteur capable de s’intégrer à une logique Apple : recherche contextuelle, compréhension personnelle, actions système, montée en charge sur mobile. Vu sous cet angle, Gemini ressemble moins à un rival parmi d’autres qu’à la pièce la plus compatible avec la direction qu’Apple dit vouloir prendre.

En somme, si Siri devient réellement un assistant capable de faire appel à plusieurs IA, le choix le plus « logique » ne sera pas forcément le modèle le plus célèbre. Ce sera celui qui répond le mieux à la vraie nature de Siri. Et aujourd’hui, sur ce terrain précis, Gemini a probablement l’avantage.