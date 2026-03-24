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vivo X300 Ultra : un trailer « impressionniste », mais un monstre photo attendu le 30 mars

vivo X300 Ultra : un trailer « impressionniste », mais un monstre photo attendu le 30 mars

vivo a sorti une bande-annonce officielle de son vivo X300 Ultra… et elle frustre autant qu’elle excite. Parce qu’à une semaine du lancement, la marque préfère filmer un récit d’exploration en pleine nature plutôt que de poser des chiffres, des capteurs et des échantillons photo sur la table.

Et pourtant, l’événement du 30 mars approche, et le vivo X300 Ultra s’annonce déjà comme l’un des gros morceaux « photophone » de l’année.

vivo x300 Ultra : Un lancement calé au 30 mars, avec une communication très « cinéma »

Le calendrier, lui, est désormais solide : le vivo X300 Ultra (avec le vivo X300s) est annoncé pour le 30 mars en Chine, à 19 h heure locale, d’après les teasers relayés par la presse spécialisée.

En revanche, le trailer officiel reste volontairement vague. vivo mise sur une ambiance : grands espaces, portraits, gestes de photographe… et une impression persistante que le téléphone serait l’outil du « pionnier » moderne. C’est beau, mais ça dit peu.

Le problème du trailer : on ne voit pas ce que l’on est censé admirer

Là où les fans de photo mobile attendent des preuves (crop, vidéo comparée, scènes difficiles), vivo sert surtout un mood. Même les éléments concrets aperçus — une dragonne pensée pour la prise de vue outdoor, et un téléconvertisseur monté comme un accessoire « signature » — ressemblent plus à des indices qu’à une démonstration.

C’est précisément ce qui agace : on comprend l’intention (poser l’me vivo x300 Ultra comme un appareil photo avant d’être un smartphone), mais on aimerait voir les images.

Un Ultra qui assume la photo comme produit principal

En parallèle du storytelling, les fuites et informations semi-officielles dessinent un X300 Ultra très sérieux sur le papier :

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (annoncé comme la base de performance)

Puce(s) Vivo VS1 + V3+ pour la chaîne d’imagerie (pré/post-traitement)

Batterie 6 600 mAh et charge 100 W

Un téléconvertisseur Zeiss jusqu’à 400 mm (l’accessoire qui fait parler)

Un ensemble photo évoqué autour de 200 mégapixels et d’une approche plus « photo » (focales, capteurs larges), selon les rumeurs du moment

À ce stade, le mot-clé reste « attendu » : vivo joue encore la rétention, et l’essentiel se jugera sur les premiers tests (notamment en vidéo, en basse lumière et sur la constance colorimétrique).

vivo vend une vision, pendant qu’Oppo prépare sa riposte

Ce lancement arrive dans une séquence où l’autre gros prétendant du printemps, le OPPO Find X9 Ultra, est annoncé pour avril — avec un teasing déjà très « outil photo », notamment un bouton dédié Quick Button (pression-sensitive) qui rappelle l’idée d’un contrôle caméra physique.

On comprend mieux le choix de vivo : installer le modèle Ultra comme un objet de prise de vue (dragonne, téléconvertisseur, scènes outdoor), plutôt que comme une simple fiche technique. Le risque, c’est que cette communication « poétique » tombe à côté de l’attente principale du public averti : voir des preuves comparables, pas seulement une atmosphère.

Si vivo veut gagner la bataille 2026 des photophones, il lui faudra plus qu’un film : il lui faudra des images impossibles à ignorer.