Pendant des années, Samsung a régné presque sans partage sur le smartphone pliable en Amérique du Nord. Ce temps-là n’est pas totalement révolu, mais il commence clairement à se fissurer.

Selon Counterpoint Research, les expéditions de smartphones pliables en Amérique du Nord ont progressé de 28 % en 2025, signe que la catégorie continue de s’installer. Le vrai basculement, pourtant, ne tient pas seulement à la croissance : il tient à la redistribution des parts de marché.

Samsung reste devant, mais son avance fond

Samsung resterait leader avec 51 % du marché nord-américain en 2025, contre 65 % un an plus tôt, d’après les chiffres relayés par Counterpoint et repris par plusieurs médias spécialisés. Le groupe conserve une vraie force sur les pliables au format livre, mais il apparaît beaucoup moins intouchable qu’avant sur le segment clapet, devenu plus grand public et plus sensible au prix.

Cette érosion ne signifie pas que Samsung décroche. Elle montre plutôt que le marché sort enfin d’une phase de domination quasi monolithique. Et pour une catégorie encore jeune, c’est un moment important : un marché ne devient vraiment mature que lorsqu’il cesse de dépendre d’un seul acteur.

Motorola est le vrai perturbateur de 2025

Le grand gagnant de cette recomposition serait Motorola. Motorola aurait capté environ 44 % du marché nord-américain des pliables en 2025, portée par la bonne traction de sa gamme Razr, par des prix plus agressifs et par des accords opérateurs plus visibles. Counterpoint attribue une partie de l’expansion de la catégorie à cette stratégie plus offensive, en particulier sur les modèles à clapet, plus faciles à vendre au grand public que les grands pliables « de style livre ».

Autrement dit, Motorola ne se contente plus de jouer l’alternative sympathique. La marque transforme un espace autrefois dominé par Samsung en véritable duel commercial. Et dans les pliables, où le prix et la mise en avant en boutique comptent énormément, ce n’est pas un détail.

Google progresse aussi, mais reste loin derrière

Google, de son côté, continue de monter plus discrètement. Ses expéditions de pliables auraient augmenté de 52 % sur un an en 2025, pour atteindre environ 5 % du marché nord-américain, aidées par le lancement du Pixel 10 Pro Fold fin 2025.

Cela reste modeste à l’échelle du marché, mais suffisant pour confirmer qu’un troisième acteur commence à exister dans la conversation.

L’ombre d’Apple change déjà la lecture du marché

Cette montée en concurrence intervient juste avant l’arrivée attendue d’Apple. Counterpoint projette une croissance mondiale du marché des pliables de 20 % en 2026, explicitement soutenue par l’entrée attendue de la marque à la pomme. Apple viserait un premier iPhone pliable dès 2026, et les rumeurs récentes continuent d’aller dans ce sens, même si le calendrier exact reste mouvant.

C’est probablement là que tout change. Apple n’arrive pas dans un marché pionnier encore fragile ; la marque arrive dans une catégorie plus lisible, où les questions de fiabilité sont moins anxiogènes qu’au début. En clair, Apple pourrait profiter d’un marché enfin assez mûr pour devenir vendable à plus grande échelle.

Samsung prépare déjà sa réponse

Samsung, de son côté, ne semble pas rester immobile. Plusieurs fuites récentes évoquent un possible Galaxy Z Fold 8 Wide, un pliable au format plus large destiné à rendre l’expérience plus naturelle et potentiellement mieux armée face aux futures offensives concurrentes. Rien n’est officiel à ce stade, mais les rumeurs autour d’un modèle plus « large » suggèrent bien que Samsung travaille déjà à ajuster sa formule.

2026 pourrait être l’année où le pliable cesse d’être une niche dominée par un seul nom

Le plus intéressant dans ces chiffres, ce n’est pas seulement le recul de Samsung. C’est le fait que le marché nord-américain commence enfin à ressembler à un vrai marché, avec plusieurs marques, plusieurs formats, plusieurs stratégies de prix, et bientôt sans doute un acteur de rupture supplémentaire avec Apple.

En somme, le pliable ne devient pas encore mainstream du jour au lendemain. Mais, il sort clairement de sa phase « seulement Samsung ». Et si cette dynamique se confirme en 2026, l’Amérique du Nord pourrait bien devenir le théâtre du premier vrai grand affrontement grand public entre Samsung, Motorola, Google… et Apple.